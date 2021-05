Delle rampicanti è la specie più bella, rigogliosa e profumata in circolazione. Cresce rapidamente e garantisce bellezza, eleganza e soprattutto privacy. Il che non guasta. Considerando anche secondo numerose statistiche circa un vicino su quattro ci “spia”.

Proteggersi da occhi indiscreti e abbellire casa con un’unica soluzione è l’idea geniale che molti stanno adottando in questo periodo. A tal proposito si suggerisce anche “Proteggersi dai vicini ficcanaso e avere balconi e giardini con fiori belli e coloratissimi grazie ad una sola pianta”, cliccando QUI.

Il periodo primaverile, infatti, permette di dedicarsi agli spazi esterni e prepararli per viverli pienamente nella stagione estiva.

Dunque, proprio tutti stanno impazzendo per questa pianta meravigliosa dai fiori profumatissimi che cresce veloce e tiene alla larga i vicini più invadenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

La pianta e la sua facile coltivazione

Il Caprifoglio è richiestissimo poiché ha la capacità di crescere subito intorno ad un qualsiasi supporto. Inoltre, non necessita di particolari cure. Può crescere anche fino ai cinque metri d’altezza. Infatti, è molto utilizzata nelle ville e grandi proprietà.

Elegante e d’effetto, questa pianta ornamentale produce dei fiori dal profumo inebriante e fresco.

Il Caprifoglio ha un unico difetto: non può convivere con altre piante. La sua forza tende a schiacciare gli arbusti vicini.

La pianta è molto comune e si trova in commercio anche a prezzi davvero convenienti. Con pochi euro il risultato sarà davvero sorprendente!

Si consiglia di posizionare l’arbusto in una zona soleggiata ma non troppo esposta ai raggi solari. Il terreno deve essere ben drenato e nutrito.

Si consiglia di inumidire le radici immergendole almeno per un’ora in un secchio d’acqua, prima di piantarla.

Attenzione alla potatura. Inizialmente, quando viene piantata non occorre provvedere ad una potatura.

Negli anni successivi, invece, andrà sfoltita e potata, in modo da farla crescere più ordinata e bella da vedere. Generalmente, febbraio è il mese adatto per tagliare ed eliminare tutti i rami secchi e vecchi. In questo caso si può provvedere anche a darle la forma desiderata. Ed ecco perché tutti stanno impazzendo per questa pianta meravigliosa dai fiori profumatissimi che cresce veloce e tiene alla larga i vicini più invadenti.