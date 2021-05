Il rapporto tra suocera e nuora-genero spesso è molto difficile, tanto da diventare conflittuale e nei casi più estremi si arriva ad una vera e propria rottura.

I rapporti più difficoltosi si hanno in genere tra suocera e nuora, e quando non si riesce a trovare un giusto compromesso, ciò si ripercuote sul rapporto di coppia arrivando purtroppo anche ad una separazione.

In questo articolo spieghiamo tutti i segnali che ci indicano quando siamo delle suocere cattive e tossiche.

La suocera dovrebbe offrire sostegno, amore e assistenza nei confronti della coppia.

Poiché spesso ciò non avviene, riportiamo alcuni dei segnali più ricorrenti che fanno di noi delle suocere tossiche.

Se riscontriamo che uno di questi comportamenti ci appartiene, dobbiamo cambiare subito!

Ecco tutto i segnali che ci indicano quando siamo delle suocere cattive e tossiche.

Facciamo commenti sprezzanti

Se nostra nuora o genero non ci piace e facciamo di tutto per farglielo capire con commenti duri e cattivi, si crea un clima stressante e poco piacevole.

Il compagno/a di nostro figlio/a non è sposato con noi, questo non è un comportamento da assumere.

Vogliamo sempre avere ragione

Anche noi suocere possiamo sbagliare.

Non bisogna pretendere di avere sempre ragione, di avere l’ultima parola su ogni discussione e che gli altri debbano fare ogni cosa che diciamo.

Siamo sempre invadenti

Essere invadenti da molto fastidio e non poco!

Non bisogna intromettersi su tutto, specie quando il nostro parere non è richiesto.

Assolutamente non telefonare spesso o presentarsi in continuazione a casa di nostra nuora, e non fare domande o osservazioni inopportune.

Ci lamentiamo spesso e cerchiamo troppe attenzioni

Non dobbiamo essere ipocondriache, lamentarci per qualsiasi dolore fisico o stato di salute per avere delle continue attenzioni.

Non diffamare

Quando andiamo in giro non parliamo male di nostra nuora, non va fatto e bisogna controllarsi.

Quindi, da oggi attenzione se affiorano questi segnali!