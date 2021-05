Tutti sono convinti di far bene e invece è un errore madornale che infastidisce e disorienta il cane  

Il desiderio di fare bene a volte ci conduce a commettere delle azioni sbagliate nei confronti del nostro fido animale Se tutti i veri amanti del cane rispettassero di più i suoi tempi il cane ringrazierebbe di cuore. Ecco perché tutti lo fanno convinti di far bene e invece è un errore madornale che infastidisce e disorienta il cane.

Fare del proprio meglio

Prendersi cura del nostro fido amico a 4 zampe è un grande gesto di umanità che si può avere verso tutta la natura. Tuttavia l’eccesso d’affetto può provocare piccole sofferenze al nostro fido compagno. Capita per i cibi quando si danno alimenti che vanno bene per noi e invece non per la razza canina. Capita anche quando si pensa al suo aspetto esteriore.

Presentarsi bene e avere un buon look fa parte dello stile a cui ogni persona ci tiene. E così pensiamo anche del cane quando vogliamo che sia pulito e in ordine.

Capita così che lo sottoponiamo a spazzolature continue, e a bagni a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Per farlo contento lo insaponiamo con detergenti pochi specifici e dal forte odore, così che il suo pelo prenda una bella profumazione.

Il cane invece soffre dei lavaggi continui e la sua pelle diventa più fragile. L’odore dei detergenti dà fastidio al cane e il suo olfatto è disorientato. Il cane è un animale che utilizza moltissimo il suo naso, molto più dei suoi occhi. Potrebbe anche avere delle momentanee turbe di percezione e non riconoscere più sé stesso, perché non sente più il suo odore naturale, oltre a quello del suo amico uomo.

La regola d’oro da seguire è di lavare il cane solo se è molto sporco. È certamente più opportuno scegliere dei detergenti non profumati che non alterino il suo olfatto. Avremo così un cane ben curato, in salute e che ci sarà grato per il rispetto e l’amore che si ha nei suoi confronti.

