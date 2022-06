Tutti pazzi per l’usato online con le nuove applicazioni, ma occhio a questa truffa che ci ruberà soldi

Non è una novità che la tecnologia e internet, in particolare, abbiano migliorato la nostra quotidianità. Possiamo fare di tutto con un semplice click dal computer o dal cellulare. Prenotare una camera d’albergo, un biglietto aereo o acquistare qualsiasi cosa ci piaccia. Addirittura, anche cellulari e altri dispositivi tecnologici.

Gli acquisti online hanno conosciuto un aumento, soprattutto durante la pandemia, quando eravamo costretti a stare in casa. Tra torte e pizze, avevamo tutto il tempo per comprare anche qualche bella T-shirt od oggettistica varia.

In effetti, gli acquisti online sono davvero comodi e pratici. Come dicevamo, basta solo un click per avere, direttamente a casa, tutto quello di cui necessitiamo. Purtroppo, però, in questo campo le truffe non mancano di certo. Anzi, è proprio il campo preferito dai delinquenti.

Ultimamente sono nate dalle nuove applicazioni che danno l’opportunità di acquistare online capi di abbigliamento e oggetti usati. Magari vi è un pantalone che non ci piace più e abbiamo intenzione di donarlo a qualcuno. Ebbene, queste applicazioni permettono di scambiare per soldi tutto ciò che vorremmo vedere sparire.

Il prodotto mai spedito

Dunque, tutti pazzi per l’usato online con le nuove applicazioni, peccato che, però, i malviventi abbiano voluto mettere il loro zampino anche in questo caso. L’Unione Nazionale dei Consumatori ha ricevuto delle segnalazioni in merito alla questione.

Sembra che, infatti, dei delinquenti stiano facendo leva sull’usato, visto che sta andando alla grande, grazie anche alle pubblicità che vediamo in TV. Ma come funziona questa nuova truffa?

In pratica, il malvivente pubblica l’annuncio di vendita di un oggetto, rubando un annuncio vero, con tanto di foto. Una volta catturata l’attenzione della vittima, le dirà di effettuare prima il pagamento. La transazione, secondo il truffatore, avviene con successo, per cui il suo “lavoro” è terminato. Chiaramente, la vittima non riceverà mai il prodotto pagato.

Effettivamente, come si fa a non cadere in questa trappola? Chiunque potrebbe esserne vittima, poiché i malfattori sono astuti e studiano tutto nei minimi dettagli. Significa non fidarsi più dell’usato online e delle relative applicazioni?

Assolutamente no. Basta essere più furbi di loro. Dovremmo porre maggiore attenzione. Per esempio, chiediamo maggiori informazioni al venditore circa il prodotto. Solitamente una descrizione poco dettagliata non sarebbe affidabile.

Inoltre, chiediamo al venditore di inviare altre foto del prodotto. Se si tratta di una truffa, coglieremo il delinquente sul fatto, poiché non sarà in possesso delle nuove foto, visto che per creare l’annuncio era stato costretto a rubarle.

Infine, evitiamo di divulgare i nostri dati personali e optiamo sempre per metodi di pagamento che possano essere tracciati facilmente. In questo caso, sarà più facile fare una denuncia.

