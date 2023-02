Tutti i modi per avere pavimenti più caldi senza fatica e risparmiare sulla bolletta

Nei giorni più freddi dell’anno è utile sapere come riscaldarsi senza spendere tanti soldi di gas ed energia elettrica. Un metodo per risparmiare è tenere i pavimenti più caldi, ma ecco tutti i dettagli su come fare per un buonissimo risultato.

L’inverno è arrivato puntuale come ogni anno, anche se in molte regioni d’Italia non ha portato quel freddo a cui eravamo abituati. Negli ultimi tempi le temperature si sono alzate in tutto il Mondo confondendo anche alcune piante che hanno voluto fiorire in anticipo.

Tuttavia, è normale che nei mesi di gennaio e febbraio alcune settimane ed alcuni giorni siano particolarmente freddi e rigidi. La neve è arrivata anche in Pianura e le persone temono, con gli aumenti degli ultimi tempi, di pagare troppo quando arriveranno le bollette di gas ed energia elettrica.

C’è un piccolo stratagemma per poter risparmiare qualche soldo in bolletta ed è quello di riscaldare i pavimenti per avere una temperatura più alta in casa senza che caldaia o stufa debbano funzionare al massimo. Vi illustreremo qui di seguito tutti i modi per avere pavimenti più caldi così da potervi essere d’aiuto.

Non è solo un fatto di risparmio, ma anche di maggior benessere personale. Nessuno ama camminare su pavimenti gelidi in inverno, quando fuori fa freddo e non si vede l’ora di rientrare a casa per stare al caldo e con tutti i comfort.

Tutti i modi per avere pavimenti più caldi: funzionano davvero, basta provare!

La prima cosa da fare quando si ha una casa grande con più stanze è quella di chiudere tutte le porte. Sappiamo che può essere un problema se si hanno bambini o animali domestici, ma in questo modo ogni stanza rimarrà isolata e molto più calda se il riscaldamento proviene dai termosifoni.

Un’altra cosa a cui nessuno pensa è mettere più tappeti. Il lato sconveniente è che bisogna pulirli spesso dalla polvere, ma è una soluzione molto indicata per avere un pavimento più caldo, soprattutto se si tratta di pavimento in legno.

I tecnici del settore, inoltre, consigliano di installare dei ventilatori sul soffitto e di farli ruotare lentamente in senso orario. Non solo, è utile isolare alcune parti della casa, controllare eventuali fessure o spifferi e agire di conseguenza. Pannelli in sughero potrebbero fare la differenza.

Infine, è sempre consigliato mettersi comodi in casa e indossare tute, magari felpate, pensare al benessere dei piedi con calzini adatti e pantofole invernali. Se si hanno i piedi freddi si ha freddo in tutto il corpo.

Falsi miti da sfatare

In conclusione, vi parleremo di alcune idee molto diffuse su questo argomento ma totalmente sbagliate. Ad esempio, non è vero che il riscaldamento a pavimento non serve, anzi, è un ottimo aiuto. Non basta chiudere quegli spifferi e quelle fessure dalle quali entra aria fredda, deve esserci anche l’azione del riscaldamento.

Infine, ricordatevi sempre che se la casa ha un buon isolamento termico non è per nulla necessario tenere il riscaldamento acceso giorno e notte. Una volta garantita la temperatura per tenere lontana l’umidità con tutti questi accorgimenti gli ambienti saranno caldi e confortevoli senza termosifoni, stufa o caminetto al massimo.