Ci siamo, i nostri Azzurri sono arrivati in finale al Webley Stadium di Londra, contro gli inglesi di Gareth Southgate.

Quest’anno gli italiani hanno giocato un ottimo Europeo, a parte le critiche di qualcuno. Mai preso un gol ai gironi, hanno preso un solo gol nelle partite degli ottavi, quarti e semifinale, rigori a parte. Buona difesa e ottimo centrocampo, l’Italia, dopo anni di clamorose sconfitte, quest’anno potrebbe essere davvero in grado di vincere il Campionato Europeo. L’Italia non vince all’Europeo dal lontano 1968, arrivandoci vicina nel 2016, con Conte; in quella occasione fu battuta dalla Germania ai rigori ai quarti di finale.

Euro 2020, gli Europei in ritardo

Rimasti fermi a causa dei problemi sanitari dell’ultimo anno e mezzo, gli Europei di calcio sono ripresi quest’anno. Fin da subito il nuovo CT Roberto Mancini ha dimostrato di essere riuscito a creare una squadra affiatata. Ha colpito fin dall’inizio del Campionato come questi nuovi Azzurri siano un gruppo di amici pronti a giocare e lottare fino alla fine per vincere. Abbiamo visto sempre, soprattutto durante le ultime partite, come gli Azzurri abbiano voluto a tutti i costi la vittoria. Hanno tenuto duro anche in condizioni fisiche non perfette.

Arrivati qui ci domandiamo, quindi, quali sono tutti i luoghi dove vedere la finale degli Europei di calcio con i maxischermi.

Tutti i luoghi dove vedere la finale degli Europei di calcio con i maxischermi

Il prossimo match si giocherà allo stadio di Webley, a Londra, Domenica 11 Luglio. I tifosi presenti saranno tantissimi, volenterosi di non lasciare troppo spazio alla maggioranza inglese. Ma chi non potrà assistere dal vivo, dove potrà vedere la partita? Ovviamente a casa propria, con amici e parenti, oppure nei locali attrezzati. Tuttavia, in quasi tutte le città italiane saranno disponibili dei maxischermi in piazza, dove poter assistere al match in compagnia di altri tifosi e tifose.

A Roma, ad esempio, sono ben 13 i posti dove saranno installati maxischermi, tra questi ci sono Piazza del Popolo e i Fori Imperiali.

Anche a Bologna sono tantissimi i posti, tra i quali Piazza Maggiore e al Pontelungo, oppure a Villa Spada.

Un’ampia scelta anche a Milano, tra la Cascina Torrette, Circolo Magnolia e l’Arena di Milano Est.