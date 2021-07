La sambuca è un liquore tipico italiano, profumatissimo e molto popolare in tutto il Mondo. La ricetta antica è un distillato alcolico a base di anice stellato o anice verde, finocchio e fiori di sambuco bianco. In alcune preparazioni si aggiungono anche timo, menta e genziana.

Il suo sapore dolce e vellutato e i profumi intensi ci sorprendono, perché alla vista la sambuca si presenta assolutamente trasparente, come l’acqua. Gustare a fine pasto la granita di sambuca è molto piacevole. Ma attenzione a cosa si mangia prima. Occorrono sapori forti, in grado di competere con la “dama bianca”. Ecco il menù adatto, suggerito dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Un arrosto che sa di liquirizia

La granita perfetta per le notti estive profuma di sambuca e caffè. Preceduta da un piatto forte al forno che si può anche preparare in anticipo.

Per ogni commensale predisponiamo uno stinco di maiale piccolo e fresco, 100 grammi di burro, un rametto di timo, mezzo spicchio d’aglio e un goccio d’olio di oliva. Laviamo e asciughiamo gli stinchi, vanno legati con lo spago da cucina.

Si mettono in casseruola a fuoco vivo e una noce di burro. Si aggiungono sale e pepe e si termina la cottura nel forno già caldo a 180 gradi per 20 minuti.

Poi si mescolano 4 stecche di liquirizia, 16 chicchi di caffè, 4 anici stellati e si uniscono al fondo di cottura della carne, che non deve asciugarsi.

Per realizzare la granita alla sambuca occorrono 400 grammi di liquore, 100 grammi di acqua, 40 grammi di zucchero semolato e il succo di 2 limoni.

Iniziamo con amalgamare l’acqua e il succo di limone. Portiamo a ebollizione e aggiungiamo lo zucchero. Quando quest’ultimo si è sciolto completamente, lasciamo raffreddare lo sciroppo. Uniamo la sambuca e trasferiamo nella gelatiera o nel frullatore.

Mettiamo la granita in un contenitore largo e basso e poi mettiamo in freezer. Raschiamo con i rebbi di una forchetta e trasferiamo in bicchieri bassi per ottenere la struttura cristallina tipica della granita con una guarnizione di chicchi di caffè.