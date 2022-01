C’è tempo fino alle ore 15 di lunedì 3 gennaio 2022 per approfittare dei super sconti Trenitalia su tutte le rotte nazionali con treni Frecce e Intercity. Basta inserire un solo codice promozionale, già utilizzabile, per usufruire dell’offerta. Farlo è davvero semplice ed è possibile sfruttarlo sia su biglietti “one-way” che su quelli andata e ritorno.

I dettagli sulla promozione

Se siamo interessati ad acquistare un viaggio in treno tra gennaio e marzo 2022, questo è il momento buono per farlo. Trenitalia offre il 30% di sconto sui treni Frecce, quindi Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento, Intercity, Intercity notte ed Eurocity. L’offerta è applicata su tutte le tratte nazionali e solo sul prezzo della tariffa Super Economy. In mancanza di questa, non è possibile usufruirne.

La promozione è valida fino alle ore 15 del 3 gennaio 2022 e per prenotazioni nel periodo tra il 13 gennaio e il 31 marzo. Nel caso di un biglietto andata e ritorno, lo sconto è applicato sulla soluzione di andata. Inoltre, se prenotiamo biglietti il cui viaggio coinvolge più treni, la tratta dall’importo superiore sarà oggetto dello sconto. Ricordiamo che la tariffa Super Economy, oltre ad avere un numero di posti limitato e variabile, non permette né il cambio né il rimborso.

Trenitalia apre le porte al 2022 con i super sconti sui treni Frecciarossa ed Intercity

Trenitalia apre le porte al 2022 con i super sconti sui treni Frecciarossa ed Intercity. Il codice per approfittare del 30% di sconto sulla tariffa Super Economy è “VIAGGINUOVI22”, da inserire in fase d’acquisto del biglietto. Farlo è rapido e richiede pochi e semplici passaggi, illustrati di seguito.

Come inserire il codice sconto

Per prima cosa, scegliamo la tratta del nostro viaggio e assicuriamoci che sia su treni Frecce, Intercity, Intercity notte o Eurocity. Andiamo sulla pagina ufficiale di Trenitalia e inseriamo i dati del viaggio, quali, ad esempio, stazione di partenza e arrivo ed il numero di passeggeri. Cerchiamo tutte le soluzioni disponibili e clicchiamo sulla nostra preferenza. Assicuriamoci a questo punto che la tratta Super Economy sia disponibile. Se non lo è, cerchiamo altre soluzioni.

Se la tariffa Super Economy è disponibile, possiamo allora procedere all’inserimento del codice promozionale. Nella pagina relativa ai dati del viaggiatore troveremo il tasto “Inserisci buono sconto”. Nel campo che si aprirà inseriamo il codice proposto e il nuovo importo finale apparirà alla conferma.

