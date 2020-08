I rischio che il sistema pensionistico non regge più è davvero grosso. Tremano INPS, INAIL, enti previdenziali e con loro tutti i pensionati. Gli istituti previdenziali hanno incassato nei primi sei mesi del 2020 ben 12miliardi di contributi in meno. Un buco enorme nelle casse previdenziali dovuto alla sospensione dei versamenti legati all’emergenza Covid-19. Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia suona il campanello di allarme a seguito dei dati raccolti che non fanno dormire sogni tranquilli.

Gli incassi del primo semestre

Gli incassi contributivi dei primi sei mesi dell’anno 2020 sono di 102.792 milioni di euro. Nei sei mesi del 2019 gli incassi contributivi erano del 10,4% in più. Mancano nelle casse di tutti gli enti previdenziali circa 11.983 milioni di euro. Il dato è allarmante per i motivi che tutti sappiamo: riflette il peggioramento del quadro economico nazionale a causa dell’emergenza sanitaria che avvolge l’Italia da oltre sei mesi. Un cataclisma nelle casse di INPS, INAIL, enti previdenziali privati che tra mille difficoltà hanno il compito di garantire la pensione a milioni di italiani.

Italiani senza pensione a breve?

In passato si è parlato delle difficoltà da parte degli enti previdenziali di non poter garantire più la pensione agli anziani. Questa ipotesi sollevò un vespaio di polemiche e il primo inquilino dell’INPS si affrettò a rassicurare tutti. Fino a quando gli enti previdenziali avranno la forza di poter pagare le pensioni a tutti? Gli anziani dopo decenni trascorsi a lavoro e versati contributi iniziano ad avere paura. La nota esplicativa del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia fa venire i brividi.

Cosa dice la nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia

Le entrate contributive dell’INPS ammontano a 95.096 milioni di euro in calo del 10,4%. L’andamento negativo è dovuto dalle minori entrate provenienti dal settore privato (-15%). Gli incassi relativi alle gestioni dei lavoratori dipendenti sono in crescita dello 0,4 per cento rispetto al 2019.

I premi assicurativi dell’INAIL ammontano a 4.502 milioni di euro, con una riduzione del -4,4 per cento. Le entrate contributive degli Enti previdenziali privati risultano in negativo del 18,5 per cento rispetto all’anno precedente. Alla luce di questi dati tremano INPS, INAIL, enti previdenziali e con loro tutti i pensionati.