Le lancette dell’orologio continuano a muoversi e quelli che sembravano inizialmente minuti a dir poco interminabili, diventano in un batter d’occhio istanti preziosi da non dover assolutamente perdere. Chi è ritardatario lo sa, vuoi o non vuoi trovi sempre il modo per fare tardi!

In questo articolo, questa sera, noi della Redazione di ProiezionidiBorsa vogliamo rivolgerci a tutte le persone che faticano a rispettare orari ed appuntamenti. A voi vogliamo dire di non preoccuparvi, perché per la scienza non è colpa vostra se siete perennemente in ritardo.

Tre spiegazioni scientifiche che tutti i ritardatari dovrebbero sapere

Secondo gli esperti esistono diverse spiegazioni scientifiche per le quali ad un certo punto si perde la cognizione del tempo. Una prima piccola giustificazione è caratterizzata dall’incapacità di pianificare. Ovvero si tende a sottovalutare il tempo che serve materialmente per svolgere un’azione. Per questo motivo, involontariamente ci si ritrova a dover fare i conti con previsioni errate sulla quantità di tempo utilizzata e quella restante. La seconda ragione scientifica è da ricercarsi nell’esigenza di dover portare a termine più lavori o compiti. Questa propensione al multitasking, dopo poco tempo, arriverà a rallentare le azioni e quindi ad aumentare il ritardo. Terzo ed ultimo motivo scientifico è quello possedere una sfasata percezione del tempo. Su questo argomento alcuni ricercatori hanno studiato due tipi di persone, suddividendole in categoria A e categoria B.

Nella categoria A sono state riunite le persone con una vita frenetica e nella categoria B le persone con una vita più tranquilla. È stato chiesto ad entrambi i gruppi di segnalare il trascorrimento di un minuto esatto. I risultati dei test hanno fatto emergere che le persone con uno stile di vita più attivo hanno percepito la durata di un minuto intorno al secondo 57, quindi in anticipo. Per il gruppo B composto da individui più calmi e rilassati un minuto corrispondeva a 77 secondi. Questo studio, in sostanza sottolinea come questa differenza di percezione incida sull’accumulo di ritardo da parte di alcuni soggetti piuttosto che altri.

