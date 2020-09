Finita la stagione calda, dove a regnare c’era senza dubbio il gelato, ora è il turno del gusto intenso del cioccolato. Che sia fondente, al latte o bianco poco importa, appena le temperature si abbassano ecco che torna nuovamente quella voglia di dolce che avevamo lasciato in stand-by con l’avvento della bella stagione. Per soddisfare il palato senza sentirci troppo in colpa, vi mostriamo una ricetta semplicissima, quella dei cioccolatini pronti in pochi minuti. Passiamo subito ad elencare l’occorrente.

Ingredienti

200 g di cioccolato fondente o a latte;

45 g di burro;

Nocciole intere q.b.

Se avete voglia di cioccolato, ecco la ricetta dei cioccolatini dal cuore di nocciola. Preparazione

Come avrete già notato dagli ingredienti, la preparazione dei vostri cioccolatini sarà veramente veloce e pratica. Per prima cosa prendete le nocciole, disponetele sulla teglia da forno o in una padella e fatele tostare. Vi consigliamo di non farle cuocere troppo. Quando saranno leggermente ambrate lasciatele raffreddare. Successivamente, in un pentolino inserite il cioccolato tritato precedentemente in maniera molto sottile.

Il segreto di questa ricetta sta nella tecnica del bagnomaria. Inserite in una pentola con due dita di acqua, il pentolino con all’interno il cioccolato. Accendete il fuoco e fate sciogliere il cioccolato mescolando delicatamente con un cucchiaio in legno. Abbassate la fiamma ed unite anche il burro continuando a mescolare con attenzione. Spegnete il fuoco e fate stemperare. Quando il composto sarà tiepido, versatelo negli stampini per cioccolatini. Prima di arrivare al bordo inserite una nocciola intera al centro e ricoprite ancora con il cioccolato. A questo punto i vostri piccoli peccati di gola saranno pronti, lasciateli in frigorifero per almeno un paio di ore prima di servirli.

