Tutti noi amiamo l’arte, che ci regala non soltanto momenti di svago, ma anche di grande emozione. Ma l’arte non è soltanto qualcosa da fruire passivamente. Possiamo, infatti, cimentarci anche noi nella produzione di una piccola opera. Produrre arte è possibile per tutti, anche se non siamo veri artisti o non possediamo grandi capacità tecniche.

Tra gli strumenti più semplici per una produzione artistica ‘casalinga’, ci sono sicuramente gli acquerelli. Si tratta di colori semplici da utilizzare, versatili, economici, e che occupano pochissimo spazio. Produrre arte non fa bene soltanto agli occhi, ma anche al corpo e allo spirito. Vediamo tre sorprendenti benefici di dipingere con gli acquerelli.

Ci dona manualità e precisione

Gli acquerelli, a differenza di altri mezzi artistici, ci permettono di acquisire grande manualità e precisione nel nostro lavoro. Esistono infatti pennelli estremamente piccoli, con cui possiamo sbizzarrirci a realizzare paesaggi, nature morte o ritratti. La coordinazione che acquisteremo dedicandoci regolarmente a un’attività artistica aiuterà a mantenere attive non soltanto le nostre articolazioni, ma anche la nostra mente. Tutti possiamo beneficiarne, dai bambini piccoli, fino agli anziani.

È un anti-stress naturale

Il secondo dei tre sorprendenti benefici di dipingere con gli acquerelli non ha a che fare con la manualità, bensì con il nostro umore. Gli scienziati sanno ormai da tempo che le attività di svago sono cruciali per la nostra salute emotiva e mentale. E se per alcuni di noi svago significa sfogarsi con attività motorie, per altri è l’attività artistica a fornire una valvola di sfogo.

Compiere un’attività manuale, rilassante e piacevole alla vista è uno dei metodi più efficaci per liberarci dallo stress quotidiano.

Insegna la creatività

Diventare padroni della nostra creatività e imparare a incanalarla in maniera costruttiva non è un’attività importante solo per bambini o adolescenti, ma a tutte le età. Per creatività non si intende solo la capacità di realizzare opere artistiche. Ma anche di mettere a frutto il nostro tempo nel modo migliore.

Dipingere con gli acquerelli è uno dei metodi più semplici per imparare a utilizzare al meglio la nostra creatività, ed è alla portata di tutti. La nostra produttività anche sul lavoro ne trarrà sicuramente beneficio (ecco un altro modo semplicissimo per aumentare la produttività).