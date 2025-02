Tre semplici strategie per accantonare fino a 200 euro al mese e sopperire al rincaro dei prezzi

Negli ultimi anni il costo della vita è aumentato parecchio. Purtroppo però gli stipendi restano gli stessi di un tempo e fare fronte a spese improvvise e concedersi qualche sfizio diventa sempre più difficile. Se mettere soldi da parte diventa ogni giorno più difficile, oggi vogliamo spiegarti come fare senza troppe rinunce.

Accantonare una parte delle tue entrate mensili può aiutarti moltissimo. Se lo fai in modo intelligente e con costanza a fine anno avrai da parte un bel gruzzolo. Ovviamente non tutti abbiamo le stesse possibilità, ma basta davvero poco per risparmiare. Vuoi concederti un viaggio, comprare casa o una macchina oppure per pagare le bollette senza affanni? Accantonare una cifra ogni mese ti tornerà utile. Con questo articolo ti daremo tutti gli strumenti per ottenere questo risultato e arrivare a risparmiare davvero moltissimo. Bastano pochi e semplici accorgimenti per fare la differenza.

Vuoi mettere soldi da parte ma non sai come iniziare? Può bastare qualche semplice busta

Dave Ramsey non è solo uno scrittore americano, ma anche un celebre guru esperto di finanza. Ramsey ha sperimentato un sistema di pianificazione del budget che consiste nel prelevare ogni mese tutto il tuo stipendio per poi suddividerlo in buste.

Avrai dunque 2 buste. Una designata per i costi fissi come affitto, mutuo e bollette e l’altra per i costi variabili che possono essere shopping, spesa e uscite serali. Stabilisci la somma da destinare ad ogni busta e il gioco è fatto.

Il suo metodo ti “costringerà” a pagare tutto in contanti e in questo modo non potrai spendere più di ciò che hai tra le mani. Con questo metodo potrai risparmiare molti soldi e te ne accorgerai presto.

Risparmiare soldi non è mai stato così semplice: adotta queste 3 abitudini

Vuoi mettere soldi da parte? Prova ad usare Satispay, la app che ti permette di avere un portafoglio virtuale e pagare senza carte. Con Satispay puoi risparmiare usando la funzione “salvadanaio”. Questa ti permette di accumulare eventuali cashback, spiccioli (ovvero il resto di ogni acquisto arrotondato all’euro) e di impostare una cifra periodica da accantonare. In questo modo, in un anno potrai mettere da parte oltre 1000 euro senza accorgertene: perché non provare?

Un altro consiglio utile per risparmiare è cercare online delle offerte e comprare quando conviene. Molto spesso, ad esempio, Amazon fa le “offerte a tempo” su moltissimi prodotti. Queste ti permettono di risparmiare fino al 50% sul costo del prodotto.

Infine, cerca di separare il denaro che vuoi risparmiare da quello che usi ogni giorno. Apri un conto corrente oppure un libretto postale e usali per custodire i tuoi risparmi. Questa mossa ridurrà al minimo il rischio che tu possa attingere ai tuoi risparmi per le spese quotidiane.