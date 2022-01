Il mese di gennaio è iniziato, e ci introdurrà in questo nuovo anno. Molti di noi si stanno chiedendo che cosa ci aspetta e per avere indicazioni utili si rivolgono all’oroscopo.

Infatti, ci saranno segni che inizieranno alla grande e altri invece che incontreranno delle difficoltà. Oggi in particolare parliamo di tre segni che potrebbero passare un mese piacevole, ma dovranno conquistarselo. Andiamo quindi a scoprire i tre segni zodiacali che dovranno combattere a gennaio perché avranno Mercurio contro.

La causa delle difficoltà

A partire dal 14 gennaio, si verificherà l’evento chiamato “Mercurio retrogrado”, dove Mercurio darà l’impressione di girare nella direzione opposta. Questo evento durerà fino al 3 febbraio. Questo potrebbe portare alcune difficoltà a quasi tutti i segni dello zodiaco, ce ne sono tre in particolare che devono prestare molta attenzione.

Il primo di questi è la Bilancia, che avrà alcune sfortune dal punto di vista lavorativo. Una connessione Internet lenta che le farà perdere parte di una giornata importante di lavoro, una mail scritta con fretta ed inviata alla persona sbagliata, piccoli intoppi che, però, rischieranno di far naufragare la Bilancia durante il mese.

Tutto ciò di cui ha bisogno è di affrontare le sfortune con serenità e le cose si sistemeranno.

Tre segni zodiacali che dovranno combattere a gennaio perché avranno Mercurio contro

Il secondo segno che deve stare attento è lo Scorpione. Questo segno potrebbe aspettarsi un ritorno improvviso di un ex amante. Ciò che dovrà fare è evitare di rispondere troppo ai suoi messaggi e cercare di dimenticarlo. Sarà la cosa migliore da fare per evitare di soffrire ulteriormente. Se lo Scorpione riuscirà a guardare al futuro, senza rimuginare sulle sue avventure passate, allora riuscirà a passare indenne questo periodo reso difficile da Mercurio.

L’ultimo segno che dovrà combattere è il Sagittario. Questo segno potrebbe avere ottime notizie riguardanti la sua carriera e la sua vita lavorativa, ma deve stare attento ai problemi di comunicazione causati da Mercurio. Deve sempre ricontrollare bene ogni messaggio che manda ad amici e partner, per essere sicuro di esprimersi sempre in una maniera corretta e non offensiva. Inoltre, deve essere molto concentrato al lavoro, perché rischia di fare errori grossolani.

