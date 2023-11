Tre capitali da scoprire in Europa nel fine settimana dell’Immacolata, senza spendere una fortuna

Puoi sfruttare il prossimo ponte dell’Immacolata per andare a visitare una delle capitali europee. Tre capitali da scoprire ed ecco quanto costa e cosa vedere a Vienna, Amsterdam e Copenaghen.

Probabilmente saprai già che quest’anno l’8 Dicembre cade di venerdì, quindi è possibile fare un bel ponte. A Milano il ponte si allunga di un giorno perché giovedì 7 dicembre è Sant’Ambrogio patrono della città meneghina. Il ponte dell’Immacolata lo puoi sfruttare per andare a vedere i mercatini di Natale. Oppure puoi decidere di trascorre due giorni in una delle capitali europee, per esempio Vienna, Amsterdam o Copenaghen, a un passo dall’Italia. E magari anche i loro mercatini di Natale. Ecco quanto potrebbe costare il fine settimana dell’immacolata per due persone e cosa vedere.

Tre capitali da scoprire: Vienna, la città dell’arte e della musica

Vienna è una delle città più belle e ricche di storia d’Europa, sede di imperi e di grandi artisti. Se ami l’arte, la musica e la cultura, non puoi perderti il suo patrimonio artistico e architettonico. Tra i luoghi da visitare ci sono il Castello del Belvedere, dove ammirare il celebre Bacio di Klimt. Il MuseumsQuartier, che ospita alcuni dei musei più importanti della città. Il Castello di Schönbrunn, la residenza estiva degli Asburgo e naturalmente la meravigliosa cattedrale di Santo Stefano.

Per raggiungere Vienna, si possono trovare voli a partire da 110-140 euro a/r con compagnie low cost. Per muoversi in città, si può acquistare un pass turistico che permette di muoversi illimitatamente su tutti i mezzi pubblici. Inoltre da l’accesso gratis o agevolazioni per l’ingresso di musei e attrazioni, a partire da 42 euro a persona. Per dormire, si possono trovare alloggi economici come ostelli e bed and breakfast a partire anche da 20-30 euro a notte a persona.

Amsterdam, la città dei canali e delle biciclette

Amsterdam è una città vivace e cosmopolita, famosa per i suoi canali, le sue case colorate, i suoi musei e la sua atmosfera tollerante e creativa. Se ami l’arte, non puoi perderti il Rijksmuseum, con i capolavori di Rembrandt, Vermeer e altri maestri olandesi e il Museo Van Gogh. Se sei interessato alla storia, puoi visitare il Museo di Anna Frank, la casa dove si nascose la giovane ebrea durante l’occupazione nazista. Molto interessante anche il Museo Ebraico, che racconta la cultura e la tradizione della comunità ebraica di Amsterdam. Per goderti il panorama dei canali, puoi fare una crociera in battello o noleggiare una bicicletta, il mezzo di trasporto più usato dagli abitanti.

Per raggiungere Amsterdam, si possono trovare voli a partire da 80-100 euro a/r con compagnie low cost. Per muoversi in città, si può acquistare un pass per i mezzi pubblici, che costa 9 euro per 24 ore, 15 euro per 48 ore o 21 euro per 72 ore. Per dormire, si possono trovare alloggi economici come ostelli e bed and breakfast a partire da 30-40 euro a notte a persona.

Copenaghen, la città del design e dell’hygge

Copenaghen è la terza delle tre capitali da scoprire per il ponte dell’Immacolata, ma anche in qualsiasi altro fine settimana. La capitale della Danimarca è una delle città più felici e sostenibili del mondo. Se ami il design, la natura e lo stile di vita scandinavo, non puoi perderti il suo fascino fiabesco e la sua atmosfera hygge. Hygge significa accoglienza e benessere.

Tra i luoghi da visitare ci sono il Nyhavn, il porto colorato dove si affacciava la casa dello scrittore Hans Christian Andersen e la statua della Sirenetta. Il Palazzo di Amalienborg, la residenza della famiglia reale, a Marmorkirken. La chiesa di marmo dallo splendido cupolone e la fortezza Kastellet, una delle meglio conservate d’Europa. Immancabile una visita al parco Tivoli, dove trovare attrazioni, spettacoli e ristoranti

Per raggiungere Copenaghen, si possono trovare voli a partire da 100-120 euro a/r con compagnie low cost. Per muoversi in città, si può acquistare un pass per i mezzi pubblici. Questo costa 80 corone danesi (circa 11 euro) per 24 ore, 150 corone danesi (circa 20 euro) per 48 ore. Per tre giorni il costo è di 200 corone danesi (circa 27 euro). Per dormire, si possono trovare alloggi economici come ostelli e bed and breakfast a partire da 40-50 euro a notte a persona.