Cosa fare a Torino in un weekend di novembre e quanto ci costerà 

Novembre è un mese ideale per andare alla scoperta di nuove città italiane ma anche estere. Tra le città più apprezzate in Italia troviamo Torino che, da prima capitale d’Italia, divenne polo dell’industria automobilistica. Torino è una città che sa offrire davvero molto al visitatore. Oltre alle classiche attrazioni, infatti, si potrà andare alla scoperta di mostre temporanee molto interessanti che lasceranno soddisfatto il visitatore. Tra queste mostre possiamo trattare anche di quella presente al Museo del cinema centrata su uno dei registi più amati di sempre: Tim Burton. Oltre a questo si potrà andare alla scoperta della nuova mostra disponibile presso la pinacoteca Agnelli. Andiamo, quindi, a vedere quali saranno i costi e cosa ci si deve aspettare da queste mostre.

Cosa fare a Torino in un weekend di novembre

La prima mostra che possiamo andare a vedere a Torino si trova proprio all’interno della mole antonelliana. Una mostra tutta dedicata al genio di Tim Burton. Qui potremo scoprire alcune interessanti retroscena legati ai film del grande regista. Oltre ai disegni e ai bozzetti che fanno parte dell’archivio personale del regista “Il mondo di Tim Burton” dará al visitatore una visione a 360 gradi del suo lavoro. Una mostra suddivisa in 9 sezioni tematiche con oltre cinquecento opere originali. Disponibile dall’11 ottobre 2023 al 7 aprile 2024 al costo di circa 15 euro. Il biglietto della mostra è comprensivo della visita al museo del cinema. Un luogo sempre interessante anche per coloro che l’hanno già visitato più volte.

Pinacoteca Agnelli

Alla Pinacoteca Agnelli, invece, si potrá andare alla scoperta della mostra “Form form superform” dedicata a Thomas Bayrle dal 3 novembre 2023 al 2 aprile 2024. Bayrle è un’artista tedesco reso celebre dalle sue superforme. Il Lingotto diventa il luogo ideale per dare voce al mondo di questo grande artista contemporaneo. Da visitare e da non perdere anche la Pista 500 la stessa pinacoteca Agnelli. Visitare la Pinacoteca Agnelli ci costerà 10,60 euro più soli 2,10 euro per salire sulla pista 500. Ecco cosa fare a Torino in un weekend di novembre e quanti soldi ci costerà visitare queste mostre.

