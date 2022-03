Probabilmente tutti noi in certe occasioni preferiamo utilizzare i piatti di carta invece di sfoggiare il nostro servizio in porcellana da 18 pezzi. Feste di compleanno o merende con gli amichetti dei nostri figli ne sono l’esempio più ricorrente. Spesso facciamo scorte extra e poi ci ritroviamo con 3 o 4 confezioni avanzate di piatti di Frozen, dei Gormiti o di Spiderman di cui non sappiamo cosa farcene. Oltre naturalmente ad usarli per i pasti quotidiani anche se di rara scomodità, ci sono utilizzi inaspettati molto interessanti.

Non nel forno microonde ma in questi incredibili modi potremmo utilizzare i piatti di carta per le feste di compleanno avanzati

Per prima cosa occorre precisare che i piatti di carta non sono idonei al microonde perché la cellulosa brucerebbe ed intaccherebbe il cibo. Quindi depenniamo il microonde dai possibili impieghi dei piatti usa e getta.

Paraschizzi per lo sbattitore elettrico

Quante volte abbiamo a che fare con la panna liquida indomabile che appena azionate le fruste dello sbattitore, imbianca tutta la cucina come fiocchi di neve. Ebbene oltre ad adottare ciotole dai bordi alti possiamo adottare questo metodo. Prendiamo il nostro piattino di carta con la parte concava verso il basso. Ora pratichiamo due fori al centro del piatto di carta. Dal sotto infiliamo le due fruste dello sbattitore e sempre con la presa elettrica staccata, inseriamo le fruste nello sbattitore. Rimettiamo la presa nella corrente e azioniamo lo sbattitore nella ciotola. Il piattino di carta ci proteggerà da fuoriuscite e schizzi anche se utilizzato alla massima potenza.

Impilare i piatti

Durante la primavera può capitare di trovarci a fare le pulizie di fondo della credenza e di spolverare il servizio di piatti delle occasioni. In questo caso prima di riporre i piatti alterniamoli con un piatto di carta in modo da tutelarli da sfrisi dati dalla sovrapposizione diretta. Questo è un trucco utilissimo anche in caso di trasloco. Prima di riporre i piatti in una scatola, in alternativa ai fogli di pluriball possiamo utilizzare i piatti usa e getta in carta.

Questa soluzione è ottimale anche per le pentole antiaderenti nel caso fossero impilate. Per non creare brutti e pericolosi graffi al rivestimento antiaderenti potremmo alternarvi un piatto di carta.

Le corone fuoriporta

Ogni stagione ha la sua decorazione per la porta per dare il benvenuto agli ospiti. Questa usanza statunitense sta prendendo piede anche in Italia. Come base per le nostre decorazioni, invece che dei supporti in spugna per fiori, possiamo utilizzare i piatti usa e getta a gruppi da 10. In realtà ci serviranno solo i bordi e quindi ritaglieremo la forma circolare levando tutto l’interno. Ora fisseremo con la colla le corone ritagliate una sull’altra per rendere il nostro ancor supporto ancor più resistente. Lasciamo asciugare e iniziamo ad incollarvi i boccioli di fiori artificiali, del muschio e alcuni fiocchi. Ecco perché non nel forno microonde ma in questi incredibili modi creativi, possiamo riutilizzare i piatti di carta.

Lettura consigliata

Altro che ghirlande e festoni, queste decorazioni originali e brillanti con il riciclo creativo faranno rimanere a bocca aperta tutti