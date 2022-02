Per molti vivere negli scenari incantati canadesi è un vero miraggio, il famoso sogno nel cassetto. Ci sono tante cose da pianificare come un lavoro, l’alloggio, delle persone fidate a cui rivolgersi in loco. Tutto questo non è impossibile se intendiamo lavorare come volontari presso un ranch nelle Montagne Rocciose. Requisiti fondamentali: saper parlare e comprendere l’inglese e un amore smisurato per gli animali. Sul sito di lavoratori viaggiatori Workaway, si trovano moltissime opportunità per fare un’esperienza lavorativa con vitto e alloggio gratis. I proprietari dei ranch in molte occasioni offrono ospitalità a chiunque voglia lavorare come volontario presso la struttura.

Mollare tutto e trasferirsi a costo zero in Canada si può cogliendo questa opportunità ma bisogna amare i cani e la natura incontaminata

Cosa significa lavorare e viaggiare al tempo stesso? I lavori più ricercati sono lavori manuali per cui si richiede una buona condizione fisica. Ad esempio, in generale nei ranch canadesi è richiesto un aiuto per l’allevamento di cani e di mucche. Si può esser chiamati a dare una mano nel riparare i recinti oppure a risolvere piccole situazioni come lo smarrimento di qualche mucca. I vantaggi non possono che essere innumerevoli: si impara un mestiere e si fa esperienza nel rivestire diversi ruoli. Soprattutto il lato umano è quello offre maggior arricchimento: si entra a far parte di una famiglia, quella dell’host, e di una comunità di lavoratori viaggiatori. Cosa da non trascurare è il perfezionamento della lingua straniera come in questo caso l’inglese.

In questa proposta di lavoro in Canada, lavorando 25 ore alla settimana, è possibile vedere l’aurora boreale oppure guidare uno slittino guidato da un pony.

È un’esperienza per nomadi digitali?

Nella maggior parte delle offerte per lavoro è possibile lavorare da remoto perché le strutture hanno una connessione internet veloce. In molti casi questi luoghi sono scelti da creativi come i fotografi oppure gli scrittori per i quali questa soluzione può rappresentare un buen retiiro.

Per quanto riguarda la durata e il periodo in cui accedere a questa esperienza va concordata con il datore. Sicuramente non meno di un mese. Mollare tutto e trasferirsi a costo zero in Canada è possibile così come lavorare presso un faro solitario oppure nella Francia provenzale.

