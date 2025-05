Traguardo storico per Fineco: lancia a Piazza Affari il primo ETF attivo [foto copertina @T. Schneider/Shutterstock.com, solo per uso editoriale]

Sulla Borsa Italiana è stato quotato il primo ETF attivo da parte di Fineco Asset Management (la società irlandese di gestione del risparmio di FinecoBank). Si tratta del Dynamically Hedged US Equities UCITS ETF e consente di investire sull’S&P500 statunitense (l’indice più rappresentativo della realtà industriale degli USA) riducendo i rischi di ribasso. Il codice ISIN del fondo è IE000I93LGG9.

Con quest’operazione, il gruppo Fineco diventa la prima realtà in Italia a collocare questa specie di strumenti finanziari e mostra di voler essere un punto di riferimento nel settore, con l’introduzione di forme di investimento all’avanguardia e facilmente utilizzabili anche dai piccoli risparmiatori.

Primo ETF attivo a Piazza Affari di Fineco AM: quali sono le peculiarità del fondo?

La principale caratteristica dell’ETF collocato da Fineco AM è il meccanismo di copertura dinamica tramite opzioni. In pratica, nei momenti di rialzo, il fondo Fineco consente di replicare la crescita dell’indice; nelle fasi di forti cali, l’ETF protegge gli investitori. Grazie alla vendita di “calls”, inoltre, vengono creati flussi di cassa, necessari per l’accrescimento del valore dell’ETF e la riduzione della volatilità.

Per gli analisti, il collocamento dell’ETF a Piazza Affari potrebbe essere un successo anche grazie all’esperienza del gruppo Fineco AM che, dal 2018, rappresenta un’eccellenza nell’ideazione e nella gestione di piani di investimento per i clienti, capaci di accontentare anche gli investitori più esigenti. Nel corso degli anni, molti strumenti sono stati offerti vittoriosamente dalla società: fondi diversificati per profili di rischio, fondi in delega alle principali società di investimento del mondo, fondi a capitale protetto, fondi a decumulo, ideati per un ingresso progressivo sul mercato.

Fabio Melisso, CEO di Fineco Asset Management, ha mostrato il suo entusiasmo per la buona riuscita del collocamento: “Il lancio di questo primo ETF attivo è un passaggio ulteriore nella nostra strategia che punta a mettere a disposizione di clienti e consulenti strumenti evoluti, a costi particolarmente efficienti. Essere parte del primo gruppo italiano che si inserisce in un trend strutturale per il futuro dell’asset management ci consentirà di ottenere un vantaggio competitivo che vogliamo condividere con i risparmiatori. Sempre con l’impegno costante ad ampliare l’offerta di questi strumenti nei prossimi mesi“.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.