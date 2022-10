5 piante portafortuna che tutti dovremmo avere in casa o in giardino

Le piante sono perfette per abbellire i nostri angoli di casa, i balconi e i giardini, ma esistono delle specie che, in qualche modo, possano regalarci anche un pizzico di fortuna? Ebbene, sembrerebbe proprio di sì! Favolose da regalare e regalarsi, queste 5 piante portafortuna doneranno agli ambienti colori, fascino ed energia positiva grazie alle loro caratteristiche e al loro profondo significato. Tra le più rinomate piante portafortuna, spicca lei: la Pachira.

Considerata la pianta dei soldi per eccellenza, la Pachira è una pianta tropicale, originaria delle foreste pluviali. Secondo la tradizione orientale, la Pachira pare avrebbe la capacità di attirare soldi e trattenerli in casa di chi la ospita. Un ottimo presupposto per tenerla in bella vista all’ingresso, oppure in salotto. Inoltre, grazie al suo bellissimo tronco intrecciato e al suo fascino esotico, sarà perfetta per arredare al meglio l’ambiente domestico. Si adatta facilmente al clima circostante, ma predilige le zone luminose e delle temperature non inferiori ai 15 gradi.

Tra le specie da appartamento indicate dal Feng Shui c’è anche il tronchetto della felicità

Secondo il Feng Shui, (la disciplina orientale che insegna ad organizzare gli ambienti abitativi in modo armonioso e soprattutto benefico per la salute fisica e mentale), il tronchetto della felicità è ideale come portafortuna in piccoli e grandi appartamenti. La Dracaena fragrans, comunemente conosciuta come tronchetto della felicità è una specie piuttosto longeva e facile da coltivare. Richiede poca cura, si adatta ad ambienti anche meno luminosi e riesce ad assorbire una buona quantità di anidride carbonica. Tuttavia, la caratteristica principale è che sembrerebbe allontanare lo stress e l’ansia.

Nell’elenco delle 5 piante portafortuna spicca la felce, perfetta anche per ridurre l’umidità dal bagno

L’eleganza della felce arreda facilmente l’ambiente domestico. Principalmente è una pianta che molti posizionano nella stanza da bagno, giacché ha anche la propensione ad assorbire l’umidità. Alla felce sono legati tantissimi significati che risalgono all’antichità. Il primo fra tutti è che questa pianta sembrerebbe allontanare il male e avvicinare ricchezza e prosperità. Per rendere la stanza da bagno ancora più confortevole, è importante ricordarsi anche di pulire e lucidare in modo adeguato la rubinetteria e i sanitari. In questo modo, l’ambiente sarà sempre perfetto.

Un augurio di salute e longevità, ecco il regalo originale per le persone amate

L’ilex verticillata (una specie di agrifoglio della famiglia delle Aquifoliaceae dell’America settentrionale) è una pianta da giardino ideale per stupire conoscenti, amici e parenti. Un arbusto ancora non troppo diffuso in Italia, ma che resiste alle intemperie, senza perdere le sue bacche colorate. Oltre alla fortuna, le piante molto spesso sono portatrici di messaggi d’amore. L’orchidea, ad esempio, è il simbolo della bellezza. I ciclamini, invece, sono simbolo di fertilità e amore eterno.