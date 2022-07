I vegani lo conoscono bene, ma anche gli appassionati di cucina lo avranno apprezzato più di una volta a casa o al ristorante. Stiamo parlando dell’hummus di ceci. Perfetto da accompagnare con crostini di pane e ottima idea per un aperitivo casalingo sfizioso. Certo, non è proprio ipocalorico, ma è talmente buono che potrebbe sostituire il nostro consueto “sgarro” settimanale a base di pizza. La versione di oggi è senza tahina (tipica crema a base di semi di sesamo) ed è sfiziosa e golosa anche per i bambini.

Le origini di questo piatto

L’hummus di ceci è un piatto tipico del Medio Oriente, di origini antichissime, ma è difficile collocarlo in un preciso territorio. Questa parola è presente infatti in tutto il Medio Oriente, come anche in Turchia e in Grecia. L’hummus non è altro che una salsa di accompagnamento a base di legumi: i ceci per l’appunto. Solitamente si accompagna al pane azzimo o alla pita (tipico pane arabo), ma è perfetta anche con i falafel (polpette fritte a base di legumi). Molto golosa anche come salsa di accompagnamento associata alle verdure crude. Oggi, proponiamo una rivisitazione del tradizionale humus di ceci, con l’aggiunta di un ingrediente alquanto insolito. Piccolo indizio: questo particolare hummus di ceci senza tahina non avrà più un color nocciola, ma sarà sui toni del verde.

Questa ricetta dell’hummus di ceci senza tahina è perfetta anche per bambini ed è semplice e originale

L’ingrediente che rende così particolare questa variante dell’hummus di ceci sono i pistacchi. Si prepara senza tahina e la sua bontà è travolgente. Procuriamoci:

200 di ceci;

40 g di pistacchi;

1 tazzina d’acqua;

Il succo di mezzo limone;

1 spicchio d’aglio;

Sale q.b.;

Olio q.b.

In un pentolino con acqua bollente, versiamo i pinoli e lasciamoli cuocere per 3 minuti. Scoliamoli ed eliminiamo la buccia. In un mixer frulliamo i ceci con i pistacchi, aggiungendo uno spicchio d’aglio, il succo di limone, il sale, l’olio e una tazzina d’acqua. In 5 minuti otterremo una salsina vellutata, da usare come base per i nostri primi e secondi, o per accompagnare pizzette e crostini durante l’aperitivo. Deliziosa anche con sedano e carote. Per ottenere un hummus di ceci più cremoso e senza grumi, potremmo rimuovere la pellicina anche dai ceci. Questa ricetta dell’hummus di ceci senza tahina, al profumo di pistacchi, conquisterà tutta la famiglia!

