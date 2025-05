Titoli di Stato: boom di stacco cedola a maggio 2025. Occhi puntati su BTP Valore e BTP Futura

Maggio sarà un mese particolarmente favorevole per chi possiede titoli di Stato, grazie allo stacco cedola trimestrale e semestrale, che consentirà l’accredito degli interessi in quattro differenti date e che interesserà due prodotti particolarmente amati dagli investitori: i BTP Valore e il BTP Futura.

Nel dettaglio, il BTP Valore 2027 (emesso a giugno 2023) riconosce tassi di interesse del 3,25% per il primo e il secondo anno e del 4% per il terzo e il quarto anno. La cedola è pagata ogni sei mesi. Occhio anche al BTP Valore 2028, emesso nel 2023, con tassi suddivisi in un triennio iniziale (dal 10 ottobre 2023 al 10 ottobre 2026) e in un biennio finale. Ma il mese di maggio riserverà ulteriori sorprese agli investitori.

2 BTP Valore con tassi superiori al 3% in pagamento a maggio

Nel 2024, il Dipartimento del Tesoro ha collocato due nuove serie del BTP Valore, in scadenza nel 2030. I tassi di interesse vengono riconosciuti in due trienni e in modo crescente. In particolare:

il BTP Valore Sc Mz30 (con codice ISIN ordinario IT0005583486), accredita un tasso del 3,25% per il primo, il secondo e il terzo anno (fino al 5 marzo 2027) e del 4% per il quarto, il quinto e il sesto anno (dal 5 giugno 2027 al 05 marzo 2030). Al momento, dunque, ci troviamo nella prima fase;

(con codice ISIN ordinario IT0005583486), accredita un tasso del 3,25% per il primo, il secondo e il terzo anno (fino al 5 marzo 2027) e del 4% per il quarto, il quinto e il sesto anno (dal 5 giugno 2027 al 05 marzo 2030). Al momento, dunque, ci troviamo nella prima fase; il BTP Valore maggio 2030 (con codice ISIN ordinario IT0005594483), che prevede un tasso di interesse del 3,35% annuo lordo per i primi tre anni (dal 14 agosto 2024 al 14 maggio 2027) e del 3,90% per ciascun anno nel secondo triennio.

Tutti i BTP finora elencati sono caratterizzati dal premio fedeltà, nel caso in cui i sottoscrittori decidano di portare i titoli a scadenza. Ma il 25 maggio verrà staccata la cedola trimestrale anche di un altro prodotto: il BTP Più, appartenente alla categoria dei BTP Valore, ma non assistito dal premio fedeltà bensì dal rimborso a metà durata. Il BTP Più in oggetto ha una durata di 8 anni (con scadenza al 25 febbraio 2033) e tassi di interessi suddivisi in due quadrienni, con una percentuale del 2,85% per i primi quattro anni e del 3,70% per i secondi quattro.

BTP Futura: stacco cedola a metà mese, con interessi intorno all’1%

Per quanto riguarda, infine, il BTP Futura, lo stacco cedola semestrale previsto per il mese di maggio 2025 caratterizzerà i seguenti due prodotti:

il 16 maggio, saranno corrisposti gli interessi del BTP Futura 2033 , con codice ISIN ordinario IT0005466351 (emesso a novembre 2021 e con scadenza al 16 novembre 2033). I tassi di interesse sono dello 0,75% per i primi quattro anni, dell’1,25% dal quinto all’ottavo anno e dell’1,70% dal nono al dodicesimo anno;

, con codice ISIN ordinario IT0005466351 (emesso a novembre 2021 e con scadenza al 16 novembre 2033). I tassi di interesse sono dello 0,75% per i primi quattro anni, dell’1,25% dal quinto all’ottavo anno e dell’1,70% dal nono al dodicesimo anno; il 17 maggio, saranno pagati gli interessi del BTP Futura 2028, con codice ISIN ordinario IT0005425761 (emesso a novembre 2020 e con scadenza al 17 novembre 2028). Anche in tal caso lo stacco cedola è semestrale, con tassi dello 0,35% per il primo triennio, dello 0,60% dal quarto al sesto anno e dell’1% dal settimo all’ottavo anno.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.