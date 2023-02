Pieno d’amore a San Valentino con i film romantici più belli e premiati degli ultimi anni e non solo

Ecco i titoli di alcune tra le più belle storie d’amore da guardare tutto d’un fiato e continuare a credere nell’amore.

San Valentino è quella festa che ognuno celebra a modo proprio, tra scatole di cioccolatini, cene al ristorante o romantici weekend fuori porta.

Ma chi è single come può passare la serata o il fine settimana? Anche qui le opzioni non mancano tra gite, comfort food e maratone di serie tv.

A tal proposito, ne si potrebbe approfittare anche per fare scorpacciata di film romantici e sognare il prossimo colpo di fulmine.

Il materiale per un bel pomeriggio da passare sul divano con copertina e pop corn non manca di certo.

Il catalogo delle varie piattaforme on demand è infatti ricco di questo genere di film.

Non resta dunque che accendere la tv e fare il pieno d’amore a San Valentino con i film romantici più belli di sempre.

Dalle novità ai grandi classici

Cominciamo da una pellicola tutta italiana di qualche anno fa, una vera e propria dramedy degli equivoci capitanata da Marco Giallini: Tutta colpa di Freud.

Giallini interpreta uno psicologo di mezza età separato da ormai molti anni e con tre figlie femmine a carico.

Ognuna di loro è alle prese con una storia d’amore difficile e lo stesso Giallini si trova coinvolto in una sfortuna romantica. Come andrà a finire?

Telecomando alla mano per scoprirlo.

Cambiamo contesto e trasferiamoci negli Stati Uniti che, solo qualche anno fa, hanno dato vita ad una storia d’amore tormentata e apprezzatissima.

Titolo del film è A star is born e i protagonisti sono niente di meno che Lady Gaga e Bradley Cooper.

I due interpretano rispettivamente una cantante in ascesa e una rockstar in declino che ha problemi con l’alcool.

Tra canzoni che fanno venire la pelle d’oca dall’emozione e la chimica tra i due, sembrerà di stare davanti al maxi schermo.

Pieno d’amore a San Valentino con i film romantici più belli e strappalacrime

Passiamo ad un’altra coppia molto amata, i cui componenti hanno fatto la storia del cinema americano: Jane Fonda e Robert Redford.

In Le nostre anime di notte, film del 2017, sono due vicini di casa: entrambi anziani e soli, decidono di farsi compagnia.

Il loro rapporto si trasforma ed entrambi vivono una nuova giovinezza, più profonda e consapevole: del resto, si sa, l’amore non ha età.

Infine, come rinunciare al grande classico hollywoodiano 50 volte il primo bacio?

Siamo alle Hawaii: Adam Sandler veste i panni di Henry, un veterinario che si innamora perdutamente di Lucy, una giovane insegnante interpretata da Drew Barrymore.

Lucy soffre di memoria a breve termine e così Henry si trova a doverla riconquistare da zero praticamente ogni giorno.

Un consiglio per i più sensibili: tenete a portata di mano i fazzoletti perché è a dir poco Keyword

commovente.

Naturalmente, questi sono solo alcune idee, ma non dimentichiamo tutte le commedie.

Pieno d’amore a San Valentino con i film romantici

romantiche con Meg Ryan o Jennifer Lopez, di cui l’ultima appena uscita.

In Un matrimonio esplosivo, la Lopez si trova a vivere una situazione a dir poco insolita visto che tutti gli ospiti vengono presi in ostaggio.