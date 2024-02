Tinexta cresce nel settore consulenza, potrebbe crescere anche in Borsa?

La notizia di qualche giorno fa è l’acquisizione da parte di Tinexta di una società italiana attiva nel settore della consulenza. Questa acquisizione conferma la vivacità della società che già a dicembre aveva annunciato l’acquisizione di una società francese. Ma se Tinexta cresce nel settore consulenza, non si può dire lo stesso del suo andamento in Borsa. Le quotazioni, infatti, stentano anche se alla chiusura del 19 febbraio potrebbero avere dato un segnale rialzista.

Quali competenze porterà la società Lenovys?

Tinexta ha annunciato lunedì 19 la creazione di una nuova divisione di consulenza strategica per assistere i clienti corporate nella definizione delle loro direzioni strategiche e nell’esecuzione di progetti di trasformazione ad alto impatto. Questa iniziativa è stata realizzata attraverso la creazione di Antexis Strategies, tramite la quale Tinexta ha stipulato accordi vincolanti per acquisire il 60% del capitale di Lenovys.

L’importo per l’acquisizione sarà determinato al momento della chiusura sulla base di un enterprise value di 15 milioni di euro più la posizione finanziaria netta adjusted e sarà pagato in tre tranche tra il 2024 e il 2026. Sono previste opzioni di put e call per l’acquisto dell’interesse di minoranza, con il 50% che potrebbe essere acquisito dopo l’approvazione del bilancio annuale 2026 e il restante previa approvazione del bilancio 2027. Tinexta ha dichiarato che l’acquisizione sarà finanziata con la liquidità esistente del gruppo.

La valutazione degli analisti

Gli analisti hanno un’ottima visione del titolo Tinexta. Considerando le raccomandazioni pubblicate negli ultimi tre mesi si scopre che il rating medio è Compra adesso. Analogo ottimismo si ritrova nella definizione del prezzo obiettivo medio a un anno secondo il quale le attuali quotazioni esprimono una sottovalutazione di circa il 40%. Da notare che anche nello scenario più pessimistico le azioni Tinexta risultano essere sottovalutate di circa il 15%.

Tinexta cresce nel settore consulenza, potrebbe crescere anche in Borsa? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tinexta (MIL:TNXT) ha chiuso la seduta del 19 febbraio a quota 19,19 €, in rialzo dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.

Con la chiusura giornaliera superiore a 19,14 €, la tendenza ribassista in corso (linea continua) ne esce molto indebolita. Per una ripresa del rialzo, però, potrebbe essere decisiva una chiusura giornaliera superiore a 20,43 €. In questo caso il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

Una chiusura giornaliera inferiore a 19,14 €, invece, potrebbe spingere nuovamente le quotazioni al ribasso.

Lettura consigliata

Ora i mercati inizieranno a scendere o continueranno a salire?