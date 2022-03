Per chiama lo sport e il calcio in maniera particolare sono sempre di più i documentari interessanti per passare una serata alternativa. Basta prendere il telecomando e accendere soprattutto Netflix e Prime. Su questi due canali di streaming c’è davvero un’ampia scelta di personaggi che hanno fatto la fortuna del Mondo del pallone. Non tutti però possono vantarsi di avere una carriera da calciatore parallela a quella di uomo esemplare. Ci sono documentari che possiamo far vedere a tutta la famiglia, altri invece, possono essere utili per gli esempi da non seguire. Ma il suggerimento che diamo oggi ai nostri Lettori è davvero interessante e tiene incollata al divano tutta la famiglia.

Nel titolo tutta la vita di un grande sportivo

La serie disponibile su Amazon Prime si chiama: “Simeone, vivere partita dopo partita” e non poteva riassumere meglio la carriera di questo uomo di sport. Diego Simeone, argentino ex calciatore anche in Italia di Pisa, Inter e Lazio. Attualmente l’allenatore più pagato in assoluto del pianeta nel calcio. Coi suoi 40 milioni annui tra ingaggio e sponsor, Simeone è infatti sul trono dei Mister più remunerati del pallone. Potrebbero sembrare un’infinità, ma il “Cholo” come viene chiamato, è una vera e propria macchina da guerra commerciale. I tifosi lo amano, i suoi giocatori pure, gli sponsor non parliamone. Ha vinto tutto, tranne il Mondiale con la sua Argentina. Almeno da giocatore, magari, chissà in futuro, come allenatore.

Tiene incollata al divano tutta la famiglia questo splendido e avvincente documentario di un ex giocatore e allenatore vincente

Ma tolta tutta la parte sportiva, comunque raccontata in modo alternativo e molto piacevole, è il Mondo dei suoi affetti a raccontare l’uomo. Le continue interviste all’attuale moglie, ma anche ai figli e ai genitori, svelano allo spettatore la parte più umana di questo allenatore conosciuto come un sergente di ferro. Davvero commovente tutta la parte centrale del docufilm in cui i tre figli più grandi raccontano la loro gioventù. Non solo successi, fama e consapevolezza di essere fortunati, ma anche il racconto della separazione e di un papà che se ne va di casa, quando sono piccoli.

Un personaggio amato anche dagli avversari

Tiene incollata al divano tutta la famiglia il documentario sulla vita di Simeone, che è ancora oggi è un punto di riferimento anche per gli avversari. Sono infatti tantissimi i suoi rivali del Mondo del calcio che parlano comunque bene dell’uomo e dell’allenatore. Sono davvero piacevoli le testimonianze di tutti i suoi collaboratori e giocatori che parlano di Simeone come di una figura paterna. Non solo sport ma anche tanta umanità e quotidianità in questo documentario sul calcio diverso dal solito.

