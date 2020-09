The Boys torna su Amazon Prime. La serie sui supereroi che non ti aspetteresti.

I fan erano in attesa della seconda stagione già da mesi. Ora l’attesa è finita, ora The Boys torna su Amazon Prime. La serie è disponibile sulla popolare piattaforma di streaming dal 4 settembre con i primi tre episodi della stagione.

I successivi episodi usciranno uno alla volta ogni venerdì fino alla conclusione della stagione.

Amazon ha già confermato The Boys per una terza stagione, che uscirà probabilmente nel tardo 2021 al più presto.

In quello che sembra un’ulteriore schiaffo in faccia alla Disney e all’assordante silenzio sulla mancanza di release su Disney+, The Boys torna su Amazon Prime puntuale.

La serie, conosciuta per la spregiudicatezza e la violenza pura con la quale tratta il tema supereroistico è quanto di più lontano ci sia dallo stile dei cinecomic Marvel sotto l’egida della Disney. E questo a quanto pare, piace. Piace molto perché dopo anni di film, per quanto di successo, tutti simili nel tono, finalmente si vede qualcosa di diverso. Di crudo, di duro, di spregiudicato e adulto.

É una serie che parla liberamente di sesso, manipolazione genetica, omicidi e che mostra la violenza dei combattimenti senza alcun filtro.

Più importante ancora, è una serie che non si fa problemi a portare alle estreme conseguenze il fatto di avere un’ambientazione in cui i supereroi sono reali e trattati in maniera realistica.

Decisamente da non perdere

Se siete appassionati di supereroi ma interessati ad esplorare il loro lato “dark” questa è la serie che fa per voi quindi.

Il cast include un attore di pedigree come Jack Quaid nei panni del protagonista Hughie e Antony Starr nei panni dello pseudo-Superman “Patriota”.

Ma che spicca su tutti è sicuramente un grande Karl Urban nel suo ruolo di Billy Butcher.

Urban è un veterano dei cinecomic con ruoli come il giudice Dredd nel 2012 e il dottore McCoy a bordo della “nuova” Enterprise, ed è apparso anche in una piccola ma memorabile parte in Thor:Ragnarok.

Urban ci regala un Butcher spregiudicato, divertente e tormentato al tempo stesso, che non possiamo far altro che odiare di amare.

Non perdete quindi l’occasione di recuperare questa interessante serie, compresa nell’abbonamento di Amazon Prime, disponibile già da adesso.