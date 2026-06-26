TFR, dal 1° luglio cambia tutto: cosa cambia per neoassunti e dipendenti

Il mercato del lavoro italiano si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione burocratica e finanziaria. A partire dal 1° luglio 2026, entrano ufficialmente in vigore le nuove e stringenti regole introdotte dalla Legge di Bilancio riguardanti la gestione e la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Il provvedimento mira a dare una forte spinta alla previdenza complementare e integrativa, introducendo un meccanismo che modifica radicalmente l’approccio conservativo mantenuto fino a oggi da milioni di lavoratori del settore privato, trasformando il tempo a disposizione per decidere in un fattore critico e decisivo.

La stretta sui tempi per i neoassunti

La novità più impattante e immediata riguarda la drastica riduzione dei tempi decisionali per chiunque firmi un nuovo contratto di lavoro. Per tutti i neoassunti a partire dal 1° 2026, il tempo utile per comunicare formalmente la destinazione del proprio TFR si riduce a soli 60 giorni, mandando in soffitta il vecchio termine semestrale. Se entro questo brevissimo lasso di tempo il dipendente non esprime una preferenza esplicita per mantenere la liquidazione in azienda, scatta automaticamente il meccanismo del silenzio-assenso. In questo caso, il TFR maturando e i relativi contributi obbligatori datoriali verranno trasferiti d’ufficio e in modo del tutto irreversibile al fondo pensione negoziale previsto dal Contatto Collettivo Nazionale di riferimento.

Le nuove soglie e l’impatto per i dipendenti

Il cambiamento non risparmia i lavoratori già in forza e ridisegna le tutele in base alla dimensione aziendale. Per il biennio 2026-2027, l’obbligo di versare il TFR non destinato ai fondi direttamente alla Tesoreria dell’INPS scatterà per le aziende con una media di almeno 60 dipendenti, una soglia dinamica che scenderà progressivamente a 50 addetti nei prossimi anni. Per i dipendenti, questo significa che la scelta di non aderire alla previdenza complementare comporterà comunque uno spostamento delle proprie somme verso lo Stato anziché lasciarle all’impresa, azzerando le possibilità di un recupero retroattivo e rendendo la pianificazione finanziaria del proprio futuro un passo da compiere con estrema consapevolezza e senza alcuna distrazione.