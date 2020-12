Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il cybercrime modifica la strategia: passa dalla pesca a strascico alla caccia alle prede più grosse. Perciò tenere gli occhi ben aperti perché cambiano le modalità delle truffe. Yarix ha fatto il punto su come i pirati informatici agiscono in Italia e nel mondo. Oggi hanno più mezzi a loro disposizione per colpire e prima di farlo redigono un vero e proprio business plan. Infatti, mentre prima si colpiva su larga scala, oggi l’obiettivo viene deciso anzitempo. Le strategie per colpire le grosse aziende si fanno più sofisticate. Tuttavia le aziende hanno aumentato i livelli di cybersecurity ma la lotta tra le parti resta impari.

Comparto finanziario

Gli hacker hanno il pallino del comparto finanziario. Nel primo semestre del 2020, il comparto finanziario ha fatto registrare un aumento del 143% dei possibili incidenti di cybersicurezza. Il settore specifico del banking/finance ha registrato un aumento del 31%.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

I criminali del web stanno cambiando le proprie abitudini. Prima di mettere in atto un ransomware verificano anzitempo l’attività da colpire. Si fa un vero e proprio studio: dal volume del fatturato agli asset economico-finanziari a disposizione. Coveware, azienda dedita alla gestione degli incidenti di ransomware, ha stimato un aumento del 47% il riscatto medio a livello mondiale. L’Italia è nella media rispetto a quanto avviene nel mondo. Nei primi sei mesi le imprese italiane hanno ricevuto in due casi richieste di riscatto superiori ai dieci milioni di euro.

I cybercriminali

I cybercriminali creano pagine web fake per mettere in atto i loro intenti delittuosi. Il bersaglio preferito è l’home banking. L’utente poco esperto ci casca facilmente consegnando le credenziali. Gli hacker ricevono username e password e accedono indisturbati al conto corrente. I pirati informatici, inoltre, hanno escogitato metodi ancora più incisivi. Utilizzano SMS e vocali per farsi consegnare i codici OTP in modo da poter concludere con successo l’operazione bancaria.

La prevenzione

Le aziende stanno cercando in tutti i modi di fermare l’attività sotterranea degli hacker. Le aziende di cybersicurezza stanno allestendo strumenti sempre più evoluti per fermare i fenomeni di truffe. In attesa di trovare una soluzione al problema, meglio tenere gli occhi ben aperti perché cambiano le modalità delle truffe.