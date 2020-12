Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Semplice, veloce e davvero buona, ecco come preparare la pasta alla cenere: è il piatto perfetto per quando si ha poco tempo a disposizione e una gran voglia di qualcosa di gustoso e saporito.

Una ricetta svuota credenza

Il nome di questa preparazione è dovuta all’effetto del paté di olive, sul fondo bianco dei formaggi, che sono poi gli elementi base della preparazione.

Come spesso accade in cucina, il piatto si presta anche ad essere uno svuota credenza, a cominciare dal formato della pasta, preferibilmente corta. Rigatoni, conchiglie, fisarmoniche, casarecce, farfalle, fusilli, penne, insomma ci si può sbizzarrire in tal senso.

È, inoltre, una preparazione che può essere in qualche modo riciclata anche per il giorno dopo. Infatti, aggiungendo della panna e del pangrattato o del parmigiano, può essere ripassata e gratinata al forno.

Apriamo il frigo e la credenza, per recuperare gli ingredienti:

a) 500 grammi di pasta corta;

b) 100 grammi di gorgonzola;

c) 100 grammi di latte o panna;

d) 80 grammi di olive nere di Gaeta o taggiasche;

e) olio evo sale e pepe, quanto basta.

Prepariamo il condimento e cuociamo la pasta

Come detto, la cenere della pasta è data dalle olive, che provvederemo a lavorare al coltello più grossolanamente oppure inserendole in un mixer. In questo modo potremo avere un vero paté di olive, riducendole a una polvere simile alla cenere. Aggiungiamo, se necessario, uno o due cucchiai di olio evo.

Nel frattempo, versiamo la pasta in acqua bollente e salata.

In una padella capiente, a fiamma moderata, versiamo il latte o la panna e aggiungiamo il gorgonzola tagliato a dadini. Al contempo, facciamo addensare il latte e sciogliere il gorgonzola, mescolando in continuazione.

A questo punto, scoliamo la pasta, mettendo da parte un mestolo di acqua di cottura.

Ora versiamo la pasta nel condimento di formaggio e latte. Spadelliamo e, se dovesse necessitare, aggiungiamo il mestolo di acqua di cottura. Infine, mantechiamo il tutto, aggiungendo il paté di olive e il pepe. Ora siamo pronti ad assaporare la pasta alla cenere: è il piatto perfetto per quando si ha poco tempo a disposizione e una gran voglia di qualcosa di gustoso e saporito.

