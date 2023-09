Tempesta in arrivo, alluvioni amorose e in affari per queste 2 persone di questi 2 segni zodiacali che i Tarocchi avvisano: forse una potresti essere tu!

Non solo il meteo è irrequieto, ma anche le energie di questa seconda metà di settembre 2023 si preannunciano alquanto elettriche. Pioggia, grandine, ma anche tempeste interiori, terremoti finanziari. L’oroscopo invita alla pazienza, mentre i Tarocchi consigliano prudenza.

L’allerta meteo che incombe sulla Penisola pare fare da sfondo all’allarme interiore che rende inquiete alcune anime. Ci sono persone, infatti, che per un motivo o per l’altro si trovano a dover affrontare veri e propri uragani, con la sensazione di camminare contro vento. A volte ci si sente disorientati, ansiosi, anche se apparentemente queste sensazioni non sarebbero supportate da alcun motivo razionale. Eppure ci si ritrova ad annusare l’aria con tutti i sensi amplificati, come i lupi nella foresta: tempesta in arrivo, alluvioni amorose e in affari, sono tutti eventi che fanno vibrare l’anima. Mentre in modo sottile si preannunciano, molto prima di accadere. E dove il nostro intelletto si blocca, bisognoso di appigli razionali, interviene la pancia. La pelle si increspa e l’aria circostante diventa densa, come in attesa di un fulmine che squarci il cielo sereno. Se stai sperimentando queste sensazioni, forse, una delle persone che i tarocchi vogliono mettere in guardia potresti essere tu!

Tempesta in arrivo, alluvioni amorose colpiranno questa persona, secondo i Tarocchi

La stesura di Tarocchi parte già all’insegna dell’instabilità per la presenza dell’Arcano Maggiore della Ruota della Fortuna. Si parla di ribaltoni, desideri che possono condurre contemporaneamente alla felicità e alla rovina. Protagonista della stesa una Regina di Denari, donna del segno di Terra (Capricorno, Toro, Vergine) probabilmente convivente o sposata e madre di due figli, per la presenza di due Fanti. Questa donna è sconvolta e lusingata dal corteggiamento assiduo di un Cavaliere di Coppe, un uomo più giovane, del segno dell’Acqua (Scorpione, Pesci, Cancro) che le farà una corte serrata. Attenzione, perché con la presenza del Diavolo e del 7 di Coppe, questo incontro, puramente fisico, si presenta già connotato da una certa tossicità. La donna attraversa una tempesta perché è combattuta. Da un lato vorrebbe cedere alla passione del giovane, da un lato teme dimettere a repentaglio la propria quotidianità e il rapporto con i propri figli, probabilmente poco più che adolescenti. Con l’Arcano dell’Appeso, alla fine della stesa, l’invito è di fermarsi a riflettere.

Affari che faranno perdere dei soldi a questa persona, secondo le carte

In questa stesa i tarocchi parlano di un’unione societaria inizialmente molto promettente (Amanti e Arcano del Giudizio) ma che con il tempo ha iniziato a soffrire. Probabilmente, il problema sono stati buchi di bilancio non giustificati, soldi trafugati dalle casse senza autorizzazione, lo si evince dalla presenza del 7 e del 3 di Spade, carte di furto e inganno. Che, a fianco all’Arcano della Tore, parlano di inevitabile rottura. Protagonista della stesa, un socio di maggioranza, un amministratore delegato, una persona con un suo potere decisionale, in quanto è rappresentata dall’Arcano dell’Imperatore. Lama legata al segno dell’Ariete, parla di una persona rigida, ma di principi solidi. Egli riceverà notizie da una Regina di Spade, probabilmente una consulente, o un legale, e intraprenderà una lunga e penosa causa giudiziaria.

