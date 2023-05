Dopo un ribasso iniziato a metà aprile Telecom Italia risorge dalle ceneri e piazza un rialzo superiore all’8%. Quale forza ha scatenato un rialzo così importante come non si vedeva da inizio febbraio? Così come allora, sono state le notizie riguardanti lo stato della vendita della rete a mettere le ali alle azioni dell’ex monopolista di Stato. Dopo avere brevemente riportato sugli ultimi sviluppi, cercheremo di identificare lo scenario più probabile per il breve/medio termine di Telecom Italia.

Entra in campo il Ministero dell’Economia e delle Finanze per sbloccare lo stallo sulla vendita della rete

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, al ministero starebbero lavorando a un’offerta congiunta tra l’unica società che si è detta pronta a rilanciare, dovrebbe essere Kkr, e Cassa Depositi e Prestiti. Lo scenario emerge dopo che giovedì il Cda di Tim ha fissato al 9 giugno il termine ultimo per le potenziali offerte migliorative da parte di Kkr.

Fino a quella data, quindi, il titolo potrebbe essere influenzato dagli sviluppi di questa vicenda il cui epilogo di sta avvicinando.

Telecom Italia risorge dalle ceneri e piazza un rialzo superiore all’8%: dove potrebbe essere diretto il titolo secondo l’analisi grafica?

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 5 maggio in rialzo del 8,08% rispetto alla seduta precedente a quota 0,2688 €.

Il forte rialzo non è riuscito a fare invertire al rialzo gli indicatori, ma ha dato un forte segnale rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno recuperato il forte livello di resistenza in area 0,2574 €. Inoltre, il rialzo ha permesso di rompere le prime resistenze poste lungo il percorso rialzista indicato dalla linea tratteggiata. Il prossimo obiettivo, quindi, potrebbe andare a collocarsi in area 0,284 €. A seguire, gli altri obiettivi indicati in figura.

Solo una nuova chiusura giornaliera inferiore a 0,2574 € potrebbe mettere nuovamente in crisi lo scenario rialzista.

