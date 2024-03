Tassi di interesse per mutui alle famiglie e alle imprese, quali sono i dati di gennaio?

Di recente Bankitalia ha pubblicato il report “Banche e moneta: serie nazionali” nel quale ha riassunto la situazione dei tassi sui mutui per il mese di gennaio. Gli esperti hanno evidenziato che i tassi sui mutui per le famiglie sono scesi, mentre sono saliti quelli delle imprese. Ricordiamo, come sempre, che sullo sfondo di ciò c’è la serie di aumenti dei tassi di riferimento nell’Eurozona condotta dalla BCE durante lo scorso anno. Per il 2024 gli esperti prevedono dei tagli su cui, tuttavia, al momento non ci sono informazioni precise. Infatti, il livello dell’inflazione è relativamente lontano dal target equilibrio del 2% fissato dalle Banche centrali e pertanto nessuno dei portavoce si è ancora espresso in merito né sembra sia prossimo a farlo nelle riunioni più prossime. Insomma, si tratta di una situazione ancora tutta in divenire. Detto ciò, diamo un’occhiata ai dati raccolti da Bankitalia in merito ai tassi di interesse per mutui alle famiglie e alle imprese e ai depositi.

Tassi di interesse per mutui alle famiglie e alle imprese, i dati di gennaio secondo Bankitalia

Precisamente, i tassi per mutui alle famiglie sono scesi al 4,38% rispetto al 4,82% di dicembre. Questa percentuale comprenderebbe anche le eventuali spese accessorie. Al contrario, i tassi per i prestiti alle imprese sono aumentati, anche se di poco: dal 5,45% di dicembre al 5,48% del mese di gennaio. Quelli per importi fino a 1 milione sono stati al 5,78%.

Questo quanto sottolinea il più recente report di Bankitalia. Continueremo a monitorare i dati in attesa di novità in proposito. Ecco, dunque, i dati di gennaio in merito ai tassi di interesse per mutui alle famiglie e alle imprese.

I prestiti sono aumentati o diminuiti?

Alla luce di questa situazione potrebbe essere interessante anche capire se i prestiti siano aumentati o diminuiti. Nel mese di gennaio, come sottolinea Bankitalia, i prestiti del settore privato sono diminuiti del 2,6% sui 12 mesi. Quelli alle famiglie, nello specifico, si sono ridotti dell’1,3% nello stesso lasso di tempo.

Insomma, a quanto pare sempre meno italiani sono propensi a chiedere prestiti. Ad essere diminuiti sono anche i prestiti erogati alle società non finanziarie, che si sono ridotti del 4%, ulteriormente rispetto a dicembre (-3,6%).

I depositi

Per quanto riguarda le imprese, tassi passivi sui depositi, invece, a gennaio erano all’1%. Anche questi sono aumentati rispetto al mese di dicembre, in cui ammontavano allo 0,96%. Inoltre, i depositi sul settore privato sono diminuiti del 2% sui 12 mesi.

