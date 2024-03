Lifting facciale, quanto costa il trattamento che toglie anni alla tua pelle

Ormai è un intervento di chirurgia estetica che possiamo definire di routine, molto richiesto da coloro che desiderano mitigare e cancellare i segni dell’invecchiamento, quelli che si mostrano attraverso rughe più o meno profonde su diverse parti del viso, come intorno agli occhi, sulla fronte, le guance e gli zigomi: stiamo parlando del lifting facciale.

Infatti, se la medicina estetica si dedica a migliorare la qualità della vita di coloro che si sentono a disagio a causa di inestetismi, offrendo anche programmi per prevenire e curare l’invecchiamento generale (noto anche come “invecchiamento gentile”, che si concentra sulla correzione di questi inestetismi), la chirurgia estetica, d’altra parte, mira a migliorare o modificare l’aspetto di pazienti clinicamente sani, ed è qui che rientra il lifting facciale. In sostanza, permette di intervenire anche sulle zone più difficili da trattare e sul rimodellamento generale del viso.

Tuttavia, è importante notare che questi trattamenti non sono permanenti e devono essere ripetuti periodicamente per mantenere i risultati ottenuti.

Cos’è e come funziona l’intervento di lifting facciale

Il lifting al viso è un intervento di chirurgia estetica praticato da chirurghi estetici-plastici volto a correggere l’invecchiamento della pelle e il rilasciamento cutaneo e muscolare del volto. È importante che questa procedura deve essere eseguita da uno specialista qualificato in strutture autorizzate per garantire risultati ottimali, poiché, anche se raro, ci sono rischi associati come sanguinamento e infezioni.

È possibile intervenire su diverse aree del viso, in base alle quali si parla di diversi tipi di lifting:

Lifting dell’intero volto;

Lifting di fronte e sopracciglia;

Lifting del terzo medio del volto (guance e zigomi);

Lifting del collo (collo e mento).

La procedura dell’intervento dura alcune ore e di solito non è dolorosa, anche se si può avvertire un certo fastidio o una sensibilità alterata della pelle che scomparirà dopo alcuni giorni. Alla fine della procedura è necessario indossare un bendaggio per prevenire edemi o lividi.

In particolare, il lifting del terzo medio del viso mira a contrastare la perdita di pienezza e proiezione delle guance, sollevando e rimodellando i tessuti molli della regione zigomatica, conferendo al viso un aspetto giovane e sano: questa procedura dura circa due ore e si conclude con l’applicazione di piccoli cerotti e ghiaccio da mantenere per alcune ore.

La procedura di lifting della fronte e delle sopracciglia, invece, dura circa un’ora e generalmente non è dolorosa. Talvolta può causare cefalea, che può essere controllata con farmaci antidolorifici per via orale. Anche in questo caso, la procedura termina con l’applicazione di piccoli cerotti e ghiaccio.

Quanto costa il lifting facciale?

Per quanto riguarda i costi del ritocco del viso, possono variare notevolmente. Il prezzo dipende dalla durata della procedura, che può variare da 2 a 5 ore, se viene eseguita in day hospital o con una o due notti di degenza e dalla struttura stessa.

Un lifting del viso in day hospital, ad esempio, può costare dai 10mila ai 12mila euro, mentre con una o due notti di degenza il costo può salire dai 12mila ai 17mila euro.

