Tassi di interesse nel 2024, i tre tagli previsti dalla Federal Reserve e cosa dicono la BCE e la Bank of England

Il 2023 è stato caratterizzato dall’aumento dei tassi di interesse. Pertanto, ci si chiede che cosa accadrà nel 2024. Cerchiamo di capirne di più, specialmente dopo la riunione delle Banche Centrali svoltasi nel corso della scorsa settimana e in vista di quella della Bank of Japan che si terrà nel giorno 19 dicembre.

Nel mese di settembre i tassi di interesse hanno raggiunto il massimo degli ultimi anni. A ottobre, novembree dicembre i tassi sono riamsti invariati.

Lo scenario per l’anno che verrà, invece, non è semplice da delineare a causa di tante variabili in gioco. Tuttavia, recentemente la Federal Reserve ha riacceso l’entusiasmo degli investitori con una previsione particolarmente positiva. Infatti, ha parlato di ben tre tagli dei tassi di interesse nel 2024. Ma sarà così?

Tassi di interesse nel 2024: cosa dicono la BCE e la Bank of England

La BCE e la Bank of England hanno ripetuto che i tassi continueranno ad essere alti fin quando l’inflazione non sarà giunta stabilmente all’obiettivo dichiarato del 2%. In sostanza, il loro è un invito alla cautela in quella che è una situazione molto delicata.

Inflazione, cosa accadrà? I dati a nostra disposizione

La BCE è la banca più vicina all’obiettivo del 2%. In Europa, l’indice dei prezzi al consumo è al 2,4%, mentre negli Stati Uniti è del 3,1%. Brutte notizie per la BoE, dove l’inflazione viaggia addirittura al 4,6%, una cifra ben lontana da quella auspicabile.

Quello su cui gli analisti sono concordi è che il peggio sia ormai passato. Pertanto, il 2024, presto o tardi, potrebbe portare notizie molto positive sia per gli investitori che per coloro che hanno intenzione di richiedere un mutuo. È soltanto questione di tempo sebbene, sostiene il noto economista Chris Giles, si potrebbe restare delusi dalla velocità con cui i tassi di interesse scenderanno nel 2024. E non è detto che lo faranno come sostiene qualche addetto ai lavori.

Lettura consigliata

3 sfide per il settore immobiliare che l’Italia affronterà a breve