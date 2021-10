Se ogni posto ha una fauna caratteristica, vi sono alcuni animali che invece sono praticamente ovunque. È il caso del piccione, diffuso in campagna ma anche in città. Essendo un uccello molto adattabile non ha difficoltà a vivere neppure nei centri più affollati e nulla sembra scoraggiarlo.

In ogni edificio trova un posto per dimorare o sostare, senza alcuna differenza. Tra i vari luoghi dove decide di trasferirsi spesso rientrano le nostre case. Non sono in realtà gli unici animali ad avere predilezione per le nostre abitazioni: tanti incolpano i topi ma l’intruso in soffitta è spesso al di sopra di ogni sospetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il piccione trova particolarmente confortevoli i nostri balconi e le nostre finestre, diventando così un nostro difficile problema da sopportare. Infatti tanti ignorano questa soluzione definitiva che libera dai piccioni facendoli andare via subito dai davanzali.

Un problema sanitario

La presenza dei piccioni non è sgradita per un fatto di antipatia. Certo sono comunque fastidiosi dato che volando fanno un terribile baccano. E non meno rumoroso è il loro tubare, ma su questi aspetti si potrebbe anche soprassedere.

Il problema è invece molto più serio, poiché è sanitario e riguarda la nostra salute. I piccioni veicolano infatti diverse malattie, sono numerosissimi i batteri presenti nelle loro feci e che possono colpirci. Si raccomanda infatti di pulirle con massima cautela, con guanti e mascherine per evitare contagi.

In più ulteriori problemi possono derivare anche dalle loro zecche. Insomma, il piccione è un animale che è meglio tenere il più lontano possibile. Stiamo attenti a non lasciare cibo fuori casa che potrebbe attirarli verso di noi.

Tanti ignorano questa soluzione definitiva che libera dai piccioni facendoli andare via subito dai davanzali

I piccioni talvolta si posano su davanzali e vi passeggiano, spesso però da lì ne fanno una loro postazione fissa. Non di rado decidono proprio di nidificarci. Se sentiamo un via vai continuo e troviamo qualche rametto possiamo essere certi che abbiano deciso di trasferirvisi.

È importante per tutelare la nostra salute che ciò non accada e mandarli via, naturalmente senza fare loro del male.

Tra i vari metodi per farli andare via e non farli fermare, ne esiste uno efficace, adottato anche da diversi comuni.

Sarà sufficiente procurarsi un pannello, di plexiglass, compensato o di qualunque altro materiale. Deve essere largo quanto il davanzale dove posizionarlo. L’aspetto fondamentale del pannello è l’inclinazione, almeno di 45 gradi rispetto alla superficie del davanzale. Basterà posizionarlo sul nostro davanzale, in questo modo non risulterà più un comodo e accogliente giaciglio per i piccioni. La pendenza farà diventare il nostro davanzale poco allettante.

Con questa soluzione finalmente potremo dire addio ai piccioni sui nostri davanzali in men che non si dica. E con loro andranno via anche tanti rischi per la nostra salute.