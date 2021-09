Nella serata di ieri il premier Draghi ha mantenuto la promessa fatta nei giorni scorsi. È uscito il Decreto del Consiglio dei Ministri per ridurre gli aumenti del 40% di luce e gas. Vediamo con la Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa come si è giunti a questo importante risultato al quale ha lavorato il Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

Finanziamento con gli introiti della Carbon tax

Lo Stato interverrà per tre miliardi di euro, finanziandoli con gli introiti della Carbon tax europea e dei Bonus per l’emergenza Covid avanzati e non spesi. Due miliardi sono costituiti dai tagli nel settore elettrico. Saranno compensati 700 milioni con il ricavato delle aste di C02 e con il trasferimento di 1,3 miliardi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Il Decreto possibile grazie a tre interventi

Sono dunque tre gli interventi che rendono possibile il Decreto. Le piccole aziende e 29 milioni di famiglie vedranno azzerati gli oneri di sistema, vale a dire quei costi che si aggiungono al prezzo dell’energia e il costo di gestione. Sono costi che finanziano, per esempio, gli incentivi sulle rinnovabili o lo smaltimento delle scorie. In secondo luogo verranno potenziati i Bonus sociali per il pagamento delle bollette destinate le famiglie in difficoltà.

Arriva anche il dimezzamento temporaneo dell’IVA

Il Governo garantirà un sollievo a circa tre milioni di italiani con un basso indicatore ISEE e il reddito di cittadinanza. Anche i malati in gravi condizioni di salute non si accorgeranno del rincaro. Infine, come ultimo sgravio ci sarà il taglio dell’IVA in bolletta al 5% che riguarda piccole imprese e lavoratori autonomi. Si va, insomma, a intervenire sulle imposte che nel nostro Paese rappresentano circa il 40% del costo della bolletta.

Ma c’è ancora l’incognita inverno

Taglio bollette luce e gas approvato per un trimestre poi si vedrà. I soldi messi dal Governo serviranno per ridurre di circa un terzo l’aumento previsto nell’ultimo trimestre dell’anno. Perciò per una famiglia tipo rimarrà comunque un aggravio di alcune centinaia di euro all’anno.

Palazzo Chigi precisa che il caro energia mondiale è dovuto soprattutto al forte incremento del prezzo del gas naturale, arrivato a toccare livelli record. La speranza degli esperti è che l’inverno 2021-22 non si riveli troppo freddo. Altrimenti il taglio del Governo potrebbe non essere sufficiente e rincari allora sì che arriveranno.