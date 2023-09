Sveliamo quanto costa questa pianta perfetta per dare il benvenuto agli ospiti

Le piante hanno le loro necessità. Lo sanno bene i pollici verdi e tutti coloro che amano riempirsi la casa di amiche verdi.

In molti, negli ultimi anni si sono appassionati al mondo verde. Sicuramente un mondo meraviglioso che può regalarci tantissime soddisfazioni specialmente se impariamo a curare le nostre piante a dovere. Non tutte le piante sono adatte a tutti i luoghi, molto frequentemente si tratta di piante che apprezzano più posti caldi e soleggiati rispetto a quelli freddi. Oggi si tratterà di una pianta adatta ai luoghi di mare, zone in cui le temperature non scendono mai al di sotto dello zero. Tra queste troviamo la Bouganville, una pianta utilizzata per dare il benvenuto agli ospiti che ci delizierà con i suoi fiori dai mille coloro. Tra le piante più apprezzate troviamo proprio questa anche perché davvero facile da curare e da gestire.

Sveliamo quanto costa questa pianta

La Bouganville è una pianta che attira per le sue fioritura. I suoi abbondanti fiori rossi fucsia, viola, bianchi o gialli ci delizieranno per tutta l’estate. Si tratta di una pianta originaria dell’America del Sud che cresce molto bene anche in Italia nelle zone con clima mite. Una pianta rustica che ama il caldo e il sole, si consiglia di sistemarla in zone dove il sole batte per buona parte della giornata. Inoltre, le temperature non dovranno mai scendere al di sotto dei 5 gradi.

La Bouganville, infatti, non tollera temperature fredde o sotto lo zero. Nel caso in cui si abiti in una zona con inverni freddi sarà meglio scegliere Bouganville in vaso che potranno essere sistemate all’interno durante l’inverno. Per quanto riguarda l’irrigazione andrà bagnata circa tre volte a settimana, specialmente durante l’estate. Con l’arrivo dell’autunno si potrà diminuire l’apporto idrico. Il terreno dovrà essere ben drenato e, nei mesi estivi, inoltre sarà necessario somministrare anche del concime liquido. Una pianta rampicante che necessiterà anche di sostegni per potersi aggrappare e crescere bene. Per quanto riguarda la potatura, invece, andrà effettuata nel mese di febbraio.

Quanto costa

Ma quanto ci costerà acquistare una Bouganville? Il prezzo dipenderà dalla tipologia e dall’età della pianta che andremo a scegliere. I prezzi partiranno dai 10 euro ai 40 euro per delle piante di medie dimensioni. Alcune più particolari potranno costare anche un centinaio di euro. Quindi, sveliamo quanto costa questa pianta per permettere a tutti di abbellire casa comprandola.

Lettura consigliata

Questi 2 segni dell’Oroscopo Cinese riceveranno soldi e vivranno storie d’amore favolose in autunno