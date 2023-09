Quanto costa entrare a Disneyland Paris e dormire nel parco divertimenti più grande d’Europa, anche in comode rate!

Ecco quanto si spende per il parco divertimenti più grande d’Europa. Ma con questi consigli potremo trovare un prezzo più conveniente per le nostre tasche. Vediamo come fare.

Chissà quante volte da bambini abbiamo sognato di incontrare i nostri personaggi preferiti del mondo delle fiabe. Questo sogno grazie al parco dei divertimenti più grande d’Europa può diventare realtà! In particolare a Disneyland Paris è possibile incontrare i personaggi più amati del mondo delle favole e ritornare ad essere bambini. Visitare questo parco potrebbe essere il regalo perfetto non solo per i nostri figli, ma anche per noi stessi. L’atmosfera e la magia che si respira nel grande parco possono farci dimenticare le ansie e le preoccupazioni giornaliere e farci sentire nuovamente bambini.

Disneyland Paris si trova al Marne-la-Vallè, 32 km a Est di Parigi ed è composto da due parchi, Disneyland Park e Walt Disney Studios Park. Il primo è dedicato ai personaggi Disney e alle fiabe mentre il secondo al modo del cinema, in particolare ai personaggi Disney, Marvel e Pixar. Al suo interno vi è proprio di tutto, in particolare un’area ristoranti, negozi, diversi hotel e addirittura un campo da golf. Ogni giorno si organizzano spettacoli, sfilate e maschere a tema con tutti i personaggi Disney più famosi. Inoltre, prima della chiusura, gli ospiti vengono incantati da un bellissimo spettacolo di luci, fuochi d’artificio e musica.

Ma quanto costa entrare a Disneyland Paris e vivere una magia indimenticabile?

Ma oltre alla magia e alla meraviglia del parco, arriva la nota dolente, ovvero il costo. Andare a Disneyland Paris infatti, non è proprio alla portata di tutti, soprattutto se la famiglia è numerosa. Innanzitutto, è necessario acquistare il volo andata e ritorno per Parigi per il quale comunque se siamo bravi, potremmo trovare ottime offerte. Poi sarà necessario acquistare i biglietti d’ingresso per il parco, nonché un hotel nelle vicinanze o all’interno del Parco.

Ma quanto costa entrare a Disneyland Paris e quanto tempo occorre per visitarlo tutto? Per visitarlo tutto sono necessari almeno 2/3 giorni. Il prezzo del biglietto per entrare nel Parco, varia a seconda del giorno della settimana e del periodo scelto. Ad esempio, una famiglia di 4 persone, due adulti e due bambini, pagherebbe per un giorno circa 338,00 euro. Mentre se si decide di visitarlo per 2 giorni, il prezzo sale a circa 600,00 euro.

Qual è il rezzo per dormire all’interno della struttura?

Se si desidera dormire in uno degli hotel all’interno, il prezzo, anche in questo caso, varia in base ai giorni, al periodo e all’hotel prescelto. Ad esempio per una notte nel Disney hotel New York The Art of Marvel e due giorni nel parco si spenderebbe intorno ai 900/1.000 euro. Ovviamente il prezzo varia a seconda del periodo e dell’hotel prescelto. Potrebbero esserci giorni in cui il prezzo potrebbe salire anche a più di 1.300,00 euro. Uno dei vantaggi di dormire nel parco è poter accedere ai parchi prima del normale orario di apertura e incontrare i personaggi fantastici all’interno dell’hotel. Inoltre, durante il soggiorno, l’accesso ai due parchi sarà illimitato.

Per poter valutare tutte le offerte ed eventualmente prenotare, basterà andare sul sito ufficiale del Disneyland Paris dove sono presenti diversi pacchetti. In questo modo, avremo più probabilità di risparmiare. Peraltro sul sito ufficiale si offre la possibilità di dare un acconto e saldare all’arrivo. Nonché dare un acconto del 15% al momento della prenotazione e pagare poi in comode rate, purché il saldo avvenga almeno 10 giorni prima dell’arrivo. Potremo scegliere il numero di rate da un minimo di 2 ad un massimo di 6 e i relativi importi, senza peraltro costi aggiuntivi. Un’ultima cosa, per risparmiare, è giocare d’anticipo!