Le piante sono una vera passione per moltissime persone. E come dare loro torto? Sono perfette per arredare casa, colorare il giardino e persino per attirare emozioni positive e buon umore. Non sempre, però, è facile farle crescere belle e sane.

Il famoso “pollice verde” è una fortuna per tanti. Ma c’è chi, invece, proprio non riesce a far resistere neanche una pianta grassa. Proprio per questo, oggi abbiamo deciso di rivelare un segreto che in pochi conoscono per far crescere il verde in modo fantastico. Sveliamo il trucco infallibile per garantire lunga vita alle piante e renderle spettacolari. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Pollice verde sì o no?

Quante volte capita che le piante muoiano perché ci siamo dimenticati di innaffiarle? O quante volte, tornando a casa dalle vacanze, abbiamo dovuto fare la conta delle piante appassite? Se la risposta è “molte”, l’idrogel è la soluzione. Oggi sveliamo il trucco infallibile per garantire lunga vita alle piante e renderle spettacolari.

Ogni pianta ha le sue necessità specifiche. La giusta quantità d’acqua e la postazione migliore per assorbire la luce solare sono solo alcune delle decisioni più importanti da prendere per garantire il benessere di orti e giardini.

C’è, però, un trucchetto che può aiutare anche i più negati. Stiamo parlando dell’idrogel, ovvero quelle piccole sfere in gel, colorate o trasparenti, che si vedono spesso nei vasi. Sono perfette soprattutto per i vasi da interno, ma funzionano benissimo anche all’aperto, in giardini, serre, e altri luoghi.

I vantaggi di queste sfere magiche

L’idrogel è la soluzione perfetta per gli smemorati, ma è un’ottima idea anche per i più esperti. I vantaggi di utilizzare queste sfere in gel sono molteplici. Il principale è sicuramente quello di mantenere il giusto livello di umidità nel terreno.

Quando ne avranno bisogno, le piante prenderanno dalle sfere di idrogel acqua e nutrienti necessari alla crescita e, così, saranno sempre perfette. Dimenticarsi di innaffiare le piante non sarà più un problema! Inoltre l’idrogel migliora la fioritura e renderà le nostre coltivazioni più sane e, quindi, più resistenti a infezioni e malattie.

Perfetto anche negli orti

Non solo per le piante d’appartamento. L’idrogel è perfetto anche per gli orti perché, impedendo la siccità del terreno, elimina anche il rischio di formazione di crepe sulla superficie. In più l’idrogel ha lunga vita: può durare fino a 5 anni, ed è completamente atossico e biodegradabile. È proprio questo il segreto degli esperti!