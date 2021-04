Coherus BioSciences (NASDAQ:CHRS) è una società che capitalizza in Borsa 1,1 miliardi di dollari e opera negli Stati Uniti nel settore della biofarmaceutica e nei settori biosimilari e dell’immuno-oncologia. Il nostro Ufficio Studi ritiene che questo titolo quotato a Wall Street va tenuto d’occhio perchè potrebbe quintuplicare.

Ora andremo a studiarne i motivi ma prima facciamo una premessa sull’attuale situazione grafica di breve termine dei mercati americani. Nel mese di aprile, scadranno due setup (5/6 e il 16) e intorno a queste date potrebbe partire/fermarsi un ritracciamento veloce. Per quanto riguarda la nostra view di più ampio respiro, non vediamo pericoli che possa iniziare un duraturo ribasso fino alla prima settimana di agosto. Da agosto 2021 fino a luglio /ottobre 2022, i mercati americani potrebbero dare spazio ad una fase laterale ribassista.

Veniamo al nostro argomento principale.

Il titolo Coherus BioSciences ha chiuso la giornata di contrattazione del 2 aprile al prezzo di 14,55 in ribasso dello 0,41% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 14,02 ed il massimo a 22,22.

Cosa attendere da ora in poi?

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 30,45% all’anno mentre sono cresciuti del 46,2% nell’ultimo anno. Le raccomandazioni degli altri analisti (9 giudizi) stimano un fair value in area 27,89 dollari per azione. I nostri calcoli invece stimano un fair value in area 80 dollari per azione con una sottovalutazione davvero straordinaria rispetto al prezzo corrente.

Questo titolo quotato a Wall Street va tenuto d’occhio perchè potrebbe quintuplicare

Nonostante la forte sottovalutazione stimata la tendenza di breve, medio e lungo termine è saldamente ribassista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile superiore ai 16,81, la discesa potrebbe continuare fino a 10,86 e poi 8,32.

La strategia operativa

Questo è un titolo da monitorare ma al momento non va nè comprato e nemmeno accumulato. Il consiglio è di attendere a bordo campo in attesa di sviluppi grafici.