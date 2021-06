L’estate ormai ha fatto il suo ingresso in pieno stile e grazie ai vaccini abbiamo anche la possibilità di viaggiare e di ritornare alla quasi normalità. Nei mesi in cui siamo rimasti a casa tra lockdown e zone colorate abbiamo cercato conforto nel cibo. Chi infatti preparava dolci ogni giorno, chi faceva la pizza a casa. Da una parte il nostro umore migliorava ma dall’altra parte il nostro corpo ne risentiva.

Adesso che siamo più liberi, nel vero senso della parola, dobbiamo rimetterci in forma per smaltire i kilogrammi in eccesso.

Quindi decidiamo di metterci a dieta e vogliamo essere seguiti da uno specialista. Ed è durante l’incontro che avviene lo scambio di informazioni più importante ma che, purtroppo, sottovalutiamo. E non dovremo farlo poiché è il trucchetto svelato per dimagrire più facilmente e lo dicono i dietologi.

Il senso di fame

Prima di scoprire il trucchetto che porta a dimagrire più facilmente trattiamo il motivo principale per cui si ingrassa. È pur vero che in estate si mangia di meno per il caldo ma in ogni caso si preferiscono cibi più freschi ma non necessariamente sazianti. Il senso di fame aumenta e così cerchiamo cibi che ci tirano su ma che spesso sono poco salutari. Quando si è a dieta il discorso cambia. È ancora più difficile mantenere un certo regime alimentare specialmente in estate e soprattutto perché il senso di fame aumenta in maniera spropositata.

Svelato il trucchetto per dimagrire più facilmente e lo dicono i dietologi

Ma è sul senso di fame che noi dobbiamo “giocare” perché è il trucchetto per dimagrire più facilmente. Quando andiamo dal dietologo o dal nutrizionista la frase che viene ripetuta è quella di alzarsi dalla tavola quando si è sazi. O ancora meglio, alzarsi quando ancora non abbiamo raggiunto il pieno livello di sazietà. Rimanere con un po’ di fame è il segreto per dimagrire più facilmente poiché così facendo abituiamo il nostro stomaco a mangiare di meno.

