Lo sappiamo bene, è difficile trovare una persona che ami ogni parte del proprio corpo. Con la pressione delle pubblicità e dei social media, inoltre, sempre più donne iniziano a preoccuparsi per caratteristiche del loro aspetto di cui prima non si curavano.

La società oggi spesso demonizza ed etichetta come “difetto” ciò che un tempo era considerato normale. Non è quindi raro imparare nuove parole per descrivere parti del corpo che non ci piacciono. Tra queste ne spicca una che affligge soprattutto chi è sovrappeso: ecco svelato il nome di questa parte del corpo che molte donne odiano.

L’avvento della FUPA

Soprattutto nel mondo anglosassone sembra che oggi tutti parlino della cosiddetta FUPA. Questa è una sigla che sta per Fat Upper Pubic Area. Il termine FUPA descrive quindi l’accumulo di grasso in una determinata area del nostro corpo. Si tratta infatti della zona del basso ventre, che va dal pube fin sotto l’ombelico. Bisogna ricordare che è molto raro avere una pancia completamente piatta.

A seconda della nostra conformazione fisica è infatti normale avere il ventre un po’ pronunciato anche quando si è magri. In questi casi non si parla quindi di FUPA, che è generalmente definita tale quando è causata dal grasso in eccesso. Molte persone sono particolarmente insicure riguardo questa zona del corpo e la nascita di un termine apposito può peggiorare la situazione.

Non bisogna averne paura

Ecco svelato il nome di questa parte del corpo che molte donne odiano, ma dobbiamo fare attenzione. Per qualcuno può essere un sollievo dare un nome a un’area del corpo che ha portato tanta insicurezza. Chi pensa di avere la FUPA spesso infatti non ama indossare certi capi d’abbigliamento come i jeans aderenti e ora può descrivere con più facilità il perché. Su internet è inoltre possibile trovare molti consigli su come ridurre il grasso corporeo e come fare esercizi per ridurre la FUPA.

Questo termine è però anche usato in modo denigratorio per prendere di mira chi è sovrappeso. Bisogna inoltre ricordare che è assolutamente normale accumulare grasso in eccesso in questa zona se si è in sovrappeso. I media spesso fanno aumentare le nostre insicurezze mostrando persone sovrappeso che accumulano peso sulle gambe e sul fondo schiena, ma meno sulla pancia. Sapere di avere una FUPA non deve quindi far nascere nuove paranoie e insicurezze, ma deve essere solo un’occasione per conoscere meglio il proprio corpo.