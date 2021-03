Il cibo può essere il nostro migliore alleato contro alcuni disturbi come, allo stesso tempo, si può rivelare uno dei nostri peggiori nemici. Non diciamo certamente nulla di nuovo, infatti tutti sanno come assumere determinati alimenti può renderci la vita estremamente più facile. Soprattutto quando, ahimè, si soffre di fastidi che rendono la nostra quotidianità complicata. A questo proposito, vogliamo sfatare un falso mito riguardo un disturbo diffusissimo. Infatti molti considerano questa bevanda come il nemico del reflusso ma è tutto il contrario.

La categoria sbagliata

Come molti sapranno il reflusso gastrico è la condizione per la quale vi è una risalita di componenti acide indietro verso l’esofago. Dall’acidità di stomaco al bruciore, la lista dei sintomi ahimè è lunga. Proprio per questo esistono alcuni cibi da evitare categoricamente, proprio perché sono costituiti da una componente acida considerevole. Non solo alcolici, ma anche ad esempio pomodori e caffè. Ve ne sono invece altri che, al contrario, possono giovare all’organismo, aiutandolo a combattere il reflusso. A volte però la confusione è tanta e si finisce ad inserire un alimento nella categoria sbagliata. Quello che andremo a raccontare ne è un esempio perfetto. Infatti molti considerano questa bevanda come il nemico del reflusso ma è tutto il contrario.

Il tè nero

Sono veramente tante le persone a pensare che il tè in generale, e in particolare il tè nero, non sia una bevanda indicata per chi soffre di reflusso gastrico. Che sia per la presenza di caffeina o per il fatto che solitamente si assume molto caldo, si tratta in realtà di un falso mito. Infatti sono diversi gli studi che non solo smontano questa ipotesi ma addirittura sostengono, al contrario, il fatto che si tratti di una bevanda in grado di apportare benefici.

Difatti il tè presenta delle caratteristiche e delle proprietà estremamente interessanti, che chi soffre di reflusso dovrebbe conoscere. Ci riferiamo al fatto che presenta capacità antinfiammatorie in grado di alleviare gastriti e bruciori di stomaco. Di conseguenza, diversi sintomi provocati dal reflusso andrebbero ad attenuarsi proprio grazie al consumo di tè nero. Dunque nel caso non si soffra di patologie specifiche per le quali è necessario consultarsi con un medico specializzato, consigliamo di provare ad inserirlo nella propria dieta. Dopo qualche settimana potremmo già essere in grado di notare dei risultati.