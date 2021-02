Siamo perennemente alla ricerca del modo migliore per dimagrire. Purtroppo non esistono formule magiche o ingredienti segreti. Prima di iniziare una dieta è però fondamentale conoscere alcune informazioni su di sé. Tra questi spicca il TDEE, il dato che tutti devono conoscere per dimagrire con successo.

Quanto consumiamo in un giorno?

Per poter dimagrire bisogna infatti bruciare più calorie di quelle che introduciamo nel nostro corpo. È però difficile sapere a quanto ammonta il consumo giornaliero di calorie. Spesso infatti ci viene detto che un adulto deve mangiare circa 2.000 calorie al giorno. Questa però è un’approssimazione che non tiene conto delle diverse caratteristiche individuali. Per poter veramente calcolare quante calorie mangiare bisogna conoscere il proprio TDEE. Questo dato infatti ci dice quante calorie al giorno il nostro corpo consuma. Il TDEE si ottiene sommando diversi dati. Tra questi spicca il metabolismo basale, cioè il consumo energetico del nostro corpo a riposo. A questo vanno aggiunti il consumo causato dall’attività fisica, dalla digestione e dalla termoregolazione. Ma come possiamo calcolare il nostro TDEE, il dato che tutti devono conoscere per dimagrire con successo?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Calcolare il proprio TDEE online

Per fortuna calcolare il proprio TDEE è estremamente facile. Esistono infatti diversi siti web online che ci permettono di ottenere quest’informazione in pochi clic. Queste piattaforme ci chiederanno alcune informazioni personali necessarie per calcolare il nostro consumo energetico. Tra queste spiccano età, peso, altezza, sesso e tipo di attività fisica effettuata settimanalmente. Il risultato ci dirà quante calorie consumiamo in un giorno. Alcuni di questi siti sono inoltre molto utili perché ci aiutano a dimagrire. Offrono infatti dei consigli riguardanti il tipo di risultati che vorremmo ottenere. Inserendo qual è il nostro peso ideale calcoleranno la quantità di calorie che dovremo mangiare al giorno.

Il segreto del dimagrimento sta infatti nella differenza tra le calorie bruciate dal nostro corpo e quelle che introduciamo. Per perdere peso dobbiamo quindi mangiare meno calorie di quelle che bruciamo. Una persona con un TDEE di 1.800 calorie, ad esempio, dovrà mangiare meno di 1.800 calorie per dimagrire. Una volta scoperto il nostro vero TDEE è quindi più facile calcolare quante calorie dobbiamo mangiare al giorno per ottenere i risultati desiderati.