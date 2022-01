Molte persone si innamorano e fanno coppia con partner dello stesso segno zodiacale, e spesso ci si chiede se la relazione può funzionare oppure se è destinata ad avere breve vita.

Ci si può domandare se si andrà incontro ad una relazione difficile, in quanto entrambi rispecchiano le stesse caratteristiche caratteriali sia in meglio che in peggio. Ebbene, a queste domande ci rispondono gli astri, quindi vediamo assieme cosa ci dicono cominciando con l’Ariete.

Ecco svelato cosa accade se facciamo coppia con una persona del nostro stesso segno zodiacale.

Ariete e Ariete

Sarebbe meglio non innamorarsi di un Ariete a meno ché non si sia disposti a scendere a compromessi. È un segno passionale, istintivo e si innamora subito. Quando due Ariete si incontrano scatta immediatamente l’attrazione fisica, ma a causa dell’impulsività di entrambi tenderanno a non comprendersi e a litigare spesso.

Toro e Toro

La relazione tra due Toro sarà duratura, bella e stabile perché entrambi sono romantici, leali e tradizionali. Quindi, i Toro che fanno coppia con un partner dello stesso segno possono stare tranquilli e godere appieno del rapporto.

Gemelli e Gemelli

Fare coppia con un altro Gemelli vuol dire non annoiarsi mai. Infatti, sono radiosi, sognatori, divertenti e creativi. Purtroppo, la coppia formata da due persone appartenenti a questo segno andrà incontro ad un rapporto poco stabile e destinato a concludersi.

Cancro e Cancro

Il rapporto di coppia tra Cancro e Cancro è destinato a durare, in quanto questo è un segno zodiacale molto dolce e sensibile.

Volge sempre attenzioni e cure al proprio partner amandolo e comprendendolo.

Leone e Leone

Tra Leone e Leone potrebbero esserci molti litigi e incomprensioni, perché sono entrambi competitivi e dominanti.

Se c’è amore e passione reciproca potrebbero durare per molto tempo.

Vergine e Vergine

La Vergine è un segno razionale, molto critico e tende ad analizzare ogni cosa.

È freddo e parla poco dei propri sentimenti. Se si aiuteranno a vicenda potranno sperare in un futuro assieme.

Bilancia e Bilancia

La coppia è armonica, calma ed equilibrata. Tuttavia, non appena si presentano problematiche all’interno del rapporto entrambi i partner diventano rabbiosi e frustrati. In questi casi, tendono a interrompere immediatamente la relazione.

Scorpione e Scorpione

Lo Scorpione è un segno misterioso, rancoroso e sensibile. Se fa coppia con un altro Scorpione, darà vita ad una relazione che agli inizi potrebbe essere piuttosto burrascosa. Migliorerà però col tempo, in quanto la reciproca compagnia aiuterà ad attenuare i difetti caratteriali l’uno dell’altro.

Sagittario e Sagittario

La relazione tra i due Sagittari non sarà duratura. Il Sagittario è un segno che non ama la routine giornaliera e preferisce viaggiare ed essere libero.

Capricorno e Capricorno

Questa unione può funzionare perché entrambi amano un rapporto stabile e sicuro.

È un amore destinato a diventare più forte nel tempo.

Acquario e Acquario

Sono destinati ad allontanarsi, perché non sono intenzionati a perdere la loro libertà all’interno del rapporto. Di conseguenza, la loro relazione è destinata a fallire.

Pesci e Pesci

Questa è la coppia più omogenea e compatibile tra tutti i segni zodiacali. I Pesci sono indipendenti, romantici, sensibili ed emotivi.

Abbiamo dunque svelato cosa accade se facciamo coppia con una persona del nostro stesso segno.