Di pomodori in commercio ce ne sono veramente tantissimi. Le varietà sono infinite. La cosa sorprendente è che alcuni sono consigliati per l’insalata, altri per i sughi freschi, altri da fare in padella e via discorrendo. Insomma, ogni pomodoro ha il suo modo per essere mangiato.

Le varietà di pomodoro

Quelli più famosi, solo per citarne alcuni, sono i datterini, ciliegino, Manduria, sannita e costoluto. Ma la lista potrebbe andare ancora molto avanti, perché le varietà sono tantissime.

Poi si giunge a questa nuova varietà di pomodoro dal colore intenso, che se la dovessimo vedere al mercato tra la frutta e la verdura subito salterebbe al nostro occhio. Un pomodoro, quindi, diverso dagli altri, ma non per la forma quanto per il colore. E di che colore sarà allora questo pomodoro misterioso?

In pochi conoscono questa varietà di pomodoro che sarebbe una vera bomba per il nostro organismo

Il pomodoro di cui parliamo è quello blu, che possiamo anche chiamare nero oppure viola. Questo perché il suo colore è un mix di questi. Insomma, un bel colore scuro. Questo pomodoro è una vera bomba perché presenta delle modifiche a livello genetico.

Era stato testato qualche anno fa in Gran Bretagna. Nel laboratorio del John Innes Centre di Norwich dalla studiosa Catherine Martin. Ella, infatti, aveva avviato il progetto per realizzare dei pomodori ibridi che contenessero alti livelli di antociani, che, ad esempio, si trovano in more e mirtilli. Per questo sono molto importanti nella nostra nutrizione. Il loro colore scuro è dato proprio dalla presenza degli antociani elevati.

Quelli in commercio sono diversi

In commercio non si trovano quelli studiati da Catherine Martin. Ma se ne trovano altri, che di nero hanno solo la buccia. E quindi sono ricchi di antociani sulla buccia e dentro sono rossi, ricchi di licopene come un normale pomodoro.

Questi pomodori oggi si trovano anche sul mercato e hanno già trovato un nome commerciale, infatti si chiamano “Indigo Rose” oppure “Sunblack“. Quest’ultimi sono stati realizzati da un progetto a più mani che ha visto partecipare la Scuola Università Superiore di Sant’Anna di Pisa, l’Università della Tuscia a Viterbo, l’Università di Modena e Reggio Emilia e quella di Pisa. In pochi conoscono questa varietà di pomodoro che però è una vera risorsa.

La cosa interessante è che questa tipologia di pomodoro può essere coltivata anche sul proprio balcone di casa. Non è necessario avere un orto immenso. Alcuni agricoltori lo vendono online e lo spediscono direttamente a casa. Altri, invece, si possono trovare al mercato.

Approfondimento

Basta con i soliti fagioli e broccoli ecco un piatto sfizioso che potrebbe aiutare la nostra pancia