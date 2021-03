Le piante da tenere in casa sono molte. Ce ne sono di tutte le dimensioni, colori e forme. Anche chi ha poco tempo da dedicare alla cura e all’innaffiatura riesce senza molti problemi a tenerle in casa. Tenere le piante in casa dà anche spesso quel tocco di verde o di colore in più che mancava al nostro appartamento. Inoltre spesso una pianta posizionata nell’angolo giusto può rendere molto più accogliente una stanza.

Oggi con questo articolo vediamo le piante che oltre a dare un tocco di colore in più alle nostre case, riescono a migliorare l’aria.

Ecco perciò qui di seguito svelate le 3 piccole piante da appartamento che migliorano e purificano l’aria che respiriamo

Il Crisantemo

Il Crisantemo è una pianta molto bella e colorata. Può essere piantata senza problemi anche nel proprio giardino o in un vaso da mettere in balcone. Si può trovare a prezzi anche molto bassi ed è anche molto conosciuta. È perfetta per quello che ci serve perché in casa è in grado di purificare l’aria e migliorarla notevolmente. Riesce infatti a rimuovere l’ammoniaca, lo xilene e la formaldeide.

La pianta Ragno

La pianta Ragno molto semplice da trattare anche per chi non si ritiene un pollice verde. Riesce a purificare l’aria nonostante le sue dimensioni ridotte. Perfetta da tenere in un appartamento o in ufficio.

È importante stare attenti a proteggerla dai raggi del sole che arrivano diretti soprattutto nei mesi più caldi.

Dà anche un bel tocco di verde in casa grazie alle sue foglie e ai suoi germogli. È importante ricordarsi di innaffiarla con costanza per evitare che vada piano piano a rovinarsi.

La Bromelia

La Bromelia è una pianta che proviene dall’America Centrale. Perfetta da tenere in casa come ornamento e anche per la sua grande potenzialità di purificazione dell’aria.

Si adatta molto bene all’arredamento in legno soprattutto. Riesce a dare un tocco di colore alle nostre stanze grazie alle sue foglie luminose. Riesce inoltre a catturare la maggior parte dei composti chimici presenti nell’aria migliorandola e purificandola.

Ecco perciò svelate le 3 piccole piante da appartamento che migliorano e purificano l’aria che respiriamo.