È capitato a tutti di avere un giornale tra le mani, di imbattersi nell’oroscopo della giornata e di darci una sbirciatina nella speranza che le notizie siano positive e profetiche. C’è chi lo legge per semplice curiosità e chi dice di non crederci ma non può farne a meno. C’è anche chi si affida completamente a quello che dice il proprio segno zodiacale, perché nulla è più vero di quello che dicono le stelle.

Qualsiasi sia il motivo per cui si dà retta all’oroscopo, è indiscusso il fatto che sia in grado di influenzare gli animi in maniera più o meno importante. Questo capita soprattutto quando si parla di affetti, di legami intimi e amori tormentati.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

La vita di coppia

Può capitare il classico colpo di fulmine o di innamorarsi di un amico di vecchia data. Di certo c’è che all’amore non si comanda. Quando nasce una storia, gli inizi sono sempre idilliaci e promettenti. Col passare del tempo poi, la situazione spesso tende a modificarsi. Cambiano i modi, i toni e le parole, un po’ a causa della quotidianità, un po’ perché si dà ormai per scontato l’affetto reciproco.

Da qui possono nascere screzi ed incomprensioni, che molte volte sfociano in litigi in grado di intaccare momentaneamente la serenità della coppia. Il dialogo in questi momenti può diventare poco costruttivo, c’è di fatto però, e lo dicono anche le più romantiche canzoni, che l’amore non è bello se non è litigarello. Un conflitto infatti, che sia sano e non violento, aiuta il confronto e a capire cosa migliorare.

Svelate le 3 coppie più litigiose fra i segni dello zodiaco che si amano nonostante tutto

Litigare, avere uno scambio di idee e opinioni, sono cose che in una coppia che si vuole bene accadono. Non esistono al Mondo due persone completamente compatibili fra loro e a volte a metterci lo zampino ci pensano pure le stelle. Ci sono segni zodiacali infatti che, per le loro differenze o per le loro affinità, tendono a discutere più di altri. Ma allora, vale il detto che recita “gli opposti si attraggono” o “chi si somiglia si piglia”. A tal proposito ecco svelate le 3 coppie più litigiose fra i segni dello zodiaco che si amano nonostante tutto.

Ariete e Capricorno

L’Ariete è un segno impulsivo, spensierato e vive alla giornata, mentre il Capricorno è riflessivo e metodico e per la propria tranquillità ama pianificare le cose. Per queste loro caratteristiche le discussioni sono frequenti e molto animate.

Toro e Vergine

Una coppia formata da questi due segni sarà sicuramente forte contro tutte le avversioni perché condividono gli stessi valori: lealtà, impegno e desiderio di una vita tranquilla. Tuttavia la loro personalità li porta ad uno scontro continuo. Entrambi infatti sono testardi e puntigliosi e tendono ad imporre all’altro il loro punto di vista.

Cancro e Capricorno

Entrambi i segni sono fedeli e desiderosi di un partner stabile ed affidabile, ma si approcciano in modo differente alla vita: il Cancro è molto emotivo, mentre il Capricorno razionale. Queste incongruenze possono portare a frustranti litigi.

Dire sempre ciò che si pensa invece di sopportare senza reagire è la ricetta per un rapporto onesto e duraturo.