Tenere in ordine il mobiletto o il cassetto delle pentole è sempre un’impresa. Anche organizzando tutto alla perfezione e impilando le varie pentole capiterà sempre che qualche coperchio cada. Infatti più pentole abbiamo più è probabile che ci si ritrovi a combattere con la mancanza di spazio. Nel tentativo di incastrare tutto come al Tetris è anche possibile rischiare di farsi male.

Quindi come fare ad organizzare al meglio anche i coperchi così da avere tutto in ordine? Ecco una soluzione possibile potrebbe essere l’utilizzo della famosa barra orizzontale. Molto in voga nelle cucine degli anni passati, non era solo utile per gli strofinacci ma anche per i coperchi. Il fatto è che si trattava comunque di una soluzione temporanea perché dalle dimensioni limitate. In più a livello estetico non è proprio il massimo dello stile.

Non sappiamo mai dove metterli ma ecco un’idea pratica per riporre i coperchi

Allora ecco una soluzione molto utile per chi è bravo con il fai da te. Basterà costruire un porta coperchi in legno e massimizzare gli spazi. Possiamo posizionarlo sul piano di lavoro della cucina se abbiamo abbastanza spazio. Oppure nasconderlo in uno dei mobiletti della cucina, ma in ogni caso potremo dire addio ai coperchi fuori posto.

Possiamo costruire una rastrelliera in legno per posizionarli in orizzontale. Oppure una piramide con una bella base solida per organizzarli in verticale. Prima di scegliere il design controlliamo lo spazio che abbiamo a disposizione e i nostri coperchi. Se sono tutti più o meno della stessa dimensione va benissimo anche la rastrelliera, altrimenti meglio la piramide.

Dovremo procurarci del legno in un negozio di fai da te, due listelli più lunghi e almeno 5 listelli più piccoli. Più circa 6 tavolette per la base. Non dimentichiamoci dei listelli di rinforzo, per dare stabilità. Volendo possiamo utilizzare anche una tavola singola per la base.

Come procedere

Creiamo la struttura portante o a piramide o a rettangolo. Usiamo il mastice e chiodi spessi per tenere ben salda la struttura. Creiamo una base con 4 tavolette a formare un quadrato e due all’interno di rinforzo. Dopodiché sui listelli che serviranno da aggancio per quelli più piccoli intagliamo i denti d’incastro. Distanziamoli di circa 50 mm così i coperchi entreranno alla perfezione. Incastriamo i braccetti della rastrelliera e fissiamoli con mastice e chiodi.

Uniamo la struttura verticale alla base sempre con chiodi e mastice e lasciamo asciugare. Passiamo alla finitura con del mordente per legno ed ecco il nostro porta coperchi fai da te.

Insomma, non sappiamo mai dove metterli ma ecco un’idea pratica per riporre i coperchi. Se non abbiamo la manualità necessaria chiediamo ad un amico o ad un familiare, oppure portiamo il nostro progetto dal falegname. Spendendo poco avremo tutte le pentole e i coperchi anche di vetro ben sicuri ed organizzati.

