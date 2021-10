Con questa deliziosa crema light di nocciole la colazione sarà ricca di gusto ed energia

Chi non è goloso di crema di nocciole? In commercio ce ne sono tante, tutte buone, ma sicuramente è più gratificante prepararla con le proprie mani. Per un risultato irresistibile è fondamentale la scelta dei prodotti, che deve essere di prima qualità. Con questa deliziosa crema light di nocciole la colazione, e non solo, sarà ricca di gusto ed energia. Il suo profumo e il sapore di frutta tostata la renderanno perfetta per farcire una torta golosissima, per preparare dessert facili e veloci o semplicemente per spalmarla sul pane.

La qualità dei prodotti

Per una crema morbida e vellutata le nocciole del Piemonte IGP sono le migliori. Hanno un sapore fine e persistente, un aroma delicato e leggermente tostato, e un profumo inconfondibile. Sono considerate le migliori in pasticceria e trovano la massima espressione con il cioccolato. Quest’ultimo deve essere rigorosamente fondente, con una percentuale di cacao magro in polvere almeno del 70%.

È una ricetta golosa e veloce che piacerà anche ai bambini. Gli ingredienti sono solo 3:

100 gr di nocciole;

160 gr di cioccolato fondente all’85%;

60 gr di latte parzialmente scremato.

Procedimento

Tostare le nocciole in una padella antiaderente o in forno per 10 minuti a 180° e togliere le pellicine. Metterle, poi, in un frullatore per almeno 5 minuti fino a quando non si ottiene una pasta compatta.

Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde, facendo attenzione a non surriscaldarlo. Intiepidire leggermente il latte ed unirlo al cioccolato. Mescolare i due ingredienti e farli amalgamare per bene.

A questo punto bisogna aggiungere anche la pasta di nocciole e mescolare energicamente il composto per ottenere una crema.

Quando l’impasto sarà pronto bisognerà versarlo in un contenitore ermetico, meglio se di vetro e precedentemente sterilizzato, per farlo riposare. Dopo qualche ora la crema di nocciole si addenserà e sarà perfetta da spalmare sul pane o sulle fette biscottate per una colazione gustosa ed energetica!

Varianti

Le nocciole si possono sostituire con le mandorle o gli anacardi per fare una crema diversa come sapore, ma altrettanto golosa.

Se si sostituisce il latte vaccino con latte di soia o di mandorle, si ottiene un ottimo prodotto adatto anche a chi segue un regime vegano.

La ricetta proposta è la versione light della crema di nocciole, ma se si preferisce si può usare il cacao al 70% e/o aggiungere 50 gr di zucchero di canna.